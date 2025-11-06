Li Qiang: Până în 2030, economia Chinei va depăși 23.870 miliarde de dolari

Până în 2030, economia Chinei va depăși 170.000 miliarde de yuani (23.870 miliarde de dolari), a anunțat miercuri premierul Li Qiang, reprezentând o oportunitate majoră la nivel mondial, în contextul sporirii restricțiilor comerciale pe plan global, transmite Reuters.

În discursul rostit în Shanghai, la deschiderea China International Import Expo (CIIE), cel mai mare târg de import din statul asiatic, Li a criticat taxele vamale și a spus că Beijingul vrea să reformeze sistemul comercial global, pentru a-l face mai echitabil și mai transparent, în special pentru țările în curs de dezvoltare.

‘Taxele vamale subminează semnificativ reglementările comerciale și economia mondială, perturbând de asemenea operarea normală a companiilor din diverse țări’, a spus premierul chinez, fără a menționa Statele Unite.

‘În următorii cinci ani, economia Chinei ar urma să depășească 170.000 miliarde de yuani, ceea ce va reprezenta o nouă contribuție important la creșterea economiei globale’, a adăugat Li.

Beijingul anunțase că PIB-ul Chinei va depăși anul acesta 140.000 miliarde de yuani, iar proiecțiile până în 2030 sunt în linie cu propunerile pentru următorul plan pe cinci ani, care prevede o creștere anuală de 4,17% în următorii cinci ani.

Deși furnizarea pe plan global de bunuri produse în China este în creștere, contribuția sa la cererea mondială este mai puțin semnificativă, importurile înregistrând o creștere redusă, o dinamică care alimentează tensiunile comerciale pe plan extern și presiunile deflaționiste pe plan extern, consideră economiștii.

Anul acesta, comerțul mondial a fost sever perturbat de taxele vamale impuse de președintele Donald Trump, care au dus la escaladarea războiului comercial între primele economii mondiale.

Președintele Donald Trump s-a întâlnit săptămâna trecută cu liderul chinez Xi Jinping pentru a încerca să ajungă la un armistițiu comercial. Statele Unite au fost de acord să reducă unele taxe vamale impuse mărfurilor chinezești și să suspende unele restricții la export, în timp ce Beijingul a fost de acord să suspende noile restricții la export la minerale din pământuri rare și să reia achizițiile de soia boabe din SUA.

Dar analiștii spun că ar putea fi doar un armistițiu comercial fragil, într-un război comercial ale cărui rădăcini nu au fost încă rezolvate.

În discursul său, Li a declarat că statul chinez vrea să majoreze importurile de produse de înaltă calitate și a subliniat în mod repetat deschiderea față de comerț și afaceri.

‘Să lăsăm companiile din întreaga lume să se dezvolte semnificativ în China’, a declarat premierul.

Excedentul comercial al Chinei ar urma să depășească nivelul record de anul trecut de aproximativ un miliard de dolari, exportatorii compensând taxele vamale americane vânzând mai mult în restul lumii.

În septembrie, exporturile către SUA au scăzut în ritm anual cu 27%, în timp ce livrările către Uniunea Europeană, sud-estul Asiei și Africa au urcat cu 14%, 16% și, respectiv, 56%.

Peste 155 țări, regiuni și organizații intenționează să participe la ediția din acest an a CIIE, a anunțat Ministerul Comerțului. Vor lua parte peste 4.100 de companii externe, pentru al șaptelea an consecutiv firmele din SUA având cea mai mare zonă expozițională.