Liderii UE speră să ajungă la un acord privind activele rusești până la Consiliul European din 18 decembrie

Liderii Uniunii Europene își propun să ajungă la un acord privind utilizarea activelor statului rus înghețate pentru a sprijini Ucraina până la următorul summit al blocului comunitar din 18 decembrie, în urma discuțiilor dintre cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul belgian Bart De Wever și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care au avut loc vineri la Bruxelles, informează dpa.

Merz a încercat din nou să-l liniștească pe De Wever că riscurile deblocării activelor înghețate în temeiul sancțiunilor UE, majoritatea deținute de Belgia, vor fi împărțite în mod egal între statele membre.

”Vulnerabilitatea deosebită a Belgiei în ceea ce privește utilizarea activelor rusești înghețate este incontestabilă și trebuie abordată prin orice soluție imaginabilă, astfel încât toate țările europene să suporte același risc”, a declarat Merz, citat de purtătorul de cuvânt al guvernului, Stefan Kornelius, după întâlnire.

Cei trei politicieni au fost de acord că timpul este esențial, având în vedere situația geopolitică actuală, subliniind importanța acordării de sprijin financiar Ucrainei pentru a garanta securitatea Europei, potrivit lui Kornelius.

Merz și von der Leyen încearcă de săptămâni întregi să-l convingă pe De Wever să susțină o propunere a Comisiei Europene privind modul în care miliarde de active blocate ale băncii centrale rusești pot fi puse la dispoziția Ucrainei sub formă de împrumut pentru a acoperi nevoile financiare ale țării devastate de război în următorii ani.

Pentru a înființa împrumutul, institutele financiare din întreaga UE ar trebui să transfere toate activele statului rus blocate – în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro (245 de miliarde de dolari) – în instrumentul de împrumut.

Din suma totală, Ucraina ar urma să primească în tranșe 90 de miliarde de euro pentru a-și acoperi nevoile financiare și militare în anii 2026 și 2027, iar încă 45 de miliarde de euro ar urma să fie folosite pentru rambursarea altor împrumuturi acordate Kievului în ultimii ani, potrivit comisiei.

Belgia, unde se află marea majoritate a activelor, a blocat până acum inițiativa de teama represaliilor rusești.

În noiembrie, De Wever i-a scris o scrisoare lui Von der Leyen, spunând că alte țări ale UE ar trebui să ofere garanții obligatorii din punct de vedere juridic și necondiționate care să acopere întreaga sumă a împrumutului înainte de a fi pregătit să accepte măsura.

Comisia a declarat că propunerea include ”garanții pentru a proteja statele membre și instituțiile financiare de posibile măsuri de represalii în interiorul Rusiei și de exproprieri ilegale în afara Rusiei, în special în jurisdicții prietenoase cu Rusia”.

În plus, Comisia prevede un ”mecanism puternic de solidaritate susținut de garanții naționale bilaterale sau de bugetul UE”.

În loc să utilizeze activele Rusiei, Belgia a îndemnat UE să strângă bani de pe piețele de capital pentru a acoperi nevoile financiare ale Ucrainei, determinând Comisia să prezinte ca alternativă și o propunere privind împrumuturile comune ale UE pentru Ucraina.