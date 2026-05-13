Livrări în scădere pe piața de retail, în primul trimestru din 2026, dar planuri solide pentru restul anului

Piața de retail din România a consemnat, în primul trimestru al acestui an, livrări în scădere, dar are planuri solide pentru restul anului, cu peste 150.000 mp proiecte noi preconizate a fi finalizate în 2026, conform unui raport realizat de o companie de consultanță imobiliară.

‘Piața de retail din România a traversat un prim trimestru marcat de contraste în 2026, conform raportului Romanian Retail Marketbeat Q1 2026 publicat de Cushman & Wakefield Echinox. În timp ce indicatorii macroeconomici reflectă o perioadă de ajustare, segmentul spațiilor stradale premium și perspectivele de dezvoltare pe termen mediu rămân extrem de robuste. Începutul anului 2026 a adus o rată a inflației de 9,9%, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, afectând vânzările de retail ce au înregistrat o scădere de 5,8%, pe fondul unei diminuări cu 9,2% a vânzărilor de produse nealimentare și de 2,7% a consumului de produse alimentare, băuturi și tutun. Totuși, analiștii prevăd o redresare începând cu a doua jumătate a anului (S2 2026), pe măsură ce efectele măsurilor fiscale se vor stabiliza, prognozând o inflație de ~5% până la finalul anului’, se menționează într-un comunicat al Cushman & Wakefield Echinox.

În acest context, potrivit sursei citate, în primele trei luni ale anului s-a înregistrat o singură finalizare notabilă, respectiv M Park Titan din București (8.500 mp GLA), dezvoltat de M Core, cel mai mare proiect de retail livrat în București în ultimii patru ani.

Deși oferta nouă a fost limitată în acest trimestru, dezvoltatorii mizează în continuare pe potențialul pieței de consum din România și continuă să investească în noi proiecte, peste 320.000 mp de spații de retail fiind în prezent în construcție la nivel național. Dintre aceștia, circa jumătate (aproape 150.000 mp) sunt planificați pentru livrare până la finalul anului 2026, menținându-se ritmul susținut de dezvoltare din ultimii ani.

Printre proiectele majore în construcție sau în stadii avansate de planificare se numără Rivus Cluj (142.000 mp), Galați Retail Park (38.300 mp), extinderile Promenada Mall din București (32.000 mp) și Palas Iași (25.000 mp) sau M Park Galati (28.500 mp).

România continuă să prezinte un potențial semnificativ de expansiune și în contextul în care prezintă una dintre cele mai scăzute densități de retail modern din Europa Centrală și de Est, de doar 253 mp la 1.000 de locuitori, se subliniază în comunicat.

‘Apetitul dezvoltatorilor pentru noi proiecte de retail rămâne neschimbat, deși consumul a resimțit presiunea inflației în prima parte a anului. Cu un stoc de peste 320.000 metri pătrați în lucru, vedem o încredere solidă în potențialul pe termen lung al pieței românești, atât prin proiecte de tip shopping center, cât și prin parcuri de retail. De remarcat faptul că, proiecte aflate în construcție includ și extinderi ale unor scheme deja existente de mulți ani pe piață, ceea ce dovedește succesul acestora în orașe precum București, Iași sau Bacău’, a declarat Dana Radoveneanu, head of Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox, citată în comunicat.

Analiza evoluției chiriilor de referință în primul trimestru din 2026 arată o performanță impresionantă a spațiilor comerciale stradale din București, unde chiria prime pe Calea Victoriei, principala arteră comercială din oraș, a atins pragul de 90 euro/ mp/ lună, marcând o creștere de 50% față de anul precedent. Această evoluție este susținută de un val de noi deschideri și de interesul major al marilor retaileri de lux ce urmează să intre pe piața locală în lunile următoare.

Chiriile centrelor comerciale dominante la nivel național nu au înregistrat modificări semnificative, menținându-se la un nivel de 50 – 90 de euro/ mp/ lună, valabil pentru un spațiu de 100-200 metri pătrați localizat la parterul mall-ului.

