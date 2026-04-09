Piața auto din România a scăzut cu 5,3%, ca valoare estimată, în primul trimestru din 2026

Valoarea estimată a pieței auto din România a înregistrat un declin de 5,3%, în primele trei luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele analizate și publicate, joi, de o platformă online de anunțuri auto.

Potrivit Autovit.ro, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026, prețul mediu al unui vehicul a crescut cu 3,1%, pe fondul unei majorări mai accentuate în segmentul mașinilor rulate (+3,5%), în timp ce autoturismele noi au înregistrat o ușoară scădere a prețului mediu (-5,6%).

La capitolul electrificare, de la un an la altul, vehiculele pur electrice au înregistrat o creștere de 31,1%, cele plug-in hybrid – de 21,8%, iar hibridele clasice – de 9,6%. În total, segmentul electrificat a ajuns la 13,2% din piață, față de 10,2%, în primele trei luni din 2025, mai mult cu trei puncte procentuale într-un singur an.

Pe de altă parte, motorizările diesel continuă să piardă teren, cu o cotă în scădere de la 61% la 54,9% (-17,2%). ‘Cu toate acestea, dieselul rămâne dominant în segmentul autoturismelor rulate (56,0%), unde șoferii continuă să prețuiască autonomia și consumul redus pe distanțe lungi’, se menționează în analiza de specialitate.

În ceea ce privește preferințele românilor în materie de modele auto, tendința este pentru SUV-uri, care în prezent reprezintă 41,3% din totalul pieței (față de 38,2% în 2025), cu o cotă de 65,5% în segmentul mașinilor noi. Același trend apare și în zona autovehiculelor rulate, în care SUV-urile ocupă 40,6% din piață.

Pe termen mediu, estimările indică faptul că SUV-urile ar putea depăși 50% din piață, până în 2027-2028, gradul de electrificare ar putea ajunge la 20-25%, iar ponderea diesel ar putea scădea sub pragul de 50%, pentru prima dată.

Referitor la situația modelelor sedan, acestea continuă să piardă teren, cu o scădere de 12,3% și o cotă de 20%, în primul trimestru din acest an, comparativ cu 20,9%, în 2025.

În topul celor mai populare modele auto, Skoda Octavia conduce clasamentul cu 1.633 de anunțuri, depășind pentru prima dată VW Golf (1.625 de anunțuri). Podiumul este completat de BMW Seria 5 (cu 1.531 de anunțuri), BMW Seria 3 (cu 1.529 de anunțuri) și Dacia Duster (1.503 anunțuri).

‘În ceea ce privește preferințele românilor, modelul Dacia Duster a reprezentat cel mai vizionat model dintre toate cele disponibile la vânzare pe platformă. Cu toate acestea, calculat la nivel de brand, date ne arată că BMW conduce clasamentul, urmat de Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi și Dacia’, notează sursa citată.

În paralel, platforma de vânzări online anunță continuarea investițiilor în tehnologie și Inteligență Artificială, lansând de la începutul anului trei funcționalități menite să simplifice procesul de publicare a anunțurilor: Anunț Instant din Foto și Video Instant din Anunț – dedicate dealerilor, precum și Descrierea Automată a anunțului – funcție disponibilă pentru toți utilizatorii.

