Vânzările din retail au scăzut cu 6,5% în ianuarie. Consumul se contractă

România a intrat într-o etapă de contracție a consumului, cu vânzări din retail în scădere cu 6,5% în ianuarie 2026 față de aceeași lună din 2025, cea mai mare diminuare de după pandemie, pe fondul scăderii puterii de cumpărare, a declarat, vineri, Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR).

Acesta a subliniat că declinul consumului afectează întreg lanțul economic, de la producători și procesatori până la distribuitori.

‘Intrăm într-o etapă clară de contracție a consumului. Vânzările din retail și, când spun retail, trebuie să ne gândim că în spatele retailului este un întreg lanț. Există distribuitorul, procesatorul și producătorul. În spatele unui retailer se ascunde întreaga economie sau o mare parte din economia națională. Vânzările au scăzut în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025 cu 6,5%. Este cea mai mare scădere de la pandemie încoace’, a menționat Feliciu Paraschiv, la dezbaterea ‘Ce învățăm din crize. Economia trece de la dezordinea tarifară la cea energetică’, organizată de CLCC – Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării.

Potrivit acestuia, datele anuale confirmă aceeași tendință, în pofida unei creșteri marginale a cifrei de afaceri.

‘Nici 2025 raportat la 2024 nu ne-a bucurat foarte mult, cu toate că datele INS ne arată o creștere de 0,2%. Creșterea aceasta se referă la cifra de afaceri. Dar nu ar trebui să ne lăsăm păcăliți, pentru că, dacă luăm în calcul o rată a inflației de 7,8% ca medie pe tot anul, observăm o scădere de 7,6% în volume. De fapt, am încasat cu 0,2% mai mult, însă cantitățile vândute sunt cu 7,5-7,6% mai mici’, a explicat reprezentantul comercianților.

El a adăugat că trendul descendent continuă și în primele luni din 2026.

‘Trendul descendent, din păcate, este continuu și a continuat și în februarie. Tendința se menține și în martie. De regulă, în martie speram într-o înviorare a pieței, însă de data aceasta nu se întâmplă. Scăderea continuă’, a mai spus Paraschiv.

În acest context, comportamentul consumatorilor s-a modificat vizibil.

‘Puterea de cumpărare este principalul factor de ajustare. Deși salariile vor crește în 2026 cu 5-6%, inflația va consuma aproape integral acest avans. În termeni reali, veniturile vor fi cu 4-6% mai mici. Oamenii cumpără mai puțin, aleg variante mai ieftine, amână achizițiile mari. Am intrat în așa-numitul proces de down-trading, când cumpărătorii trec de la produse mai scumpe către produse medii sau ieftine, către mărcile proprii ale retailerilor și caută oferte și promoții’, a arătat el.