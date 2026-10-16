Luca Niculescu, despre echipa de miniștri pe care o propune: Este o formulă mai puțin obișnuită în România

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a declarat, joi, că echipa de miniștri pe care o propune ‘este o formulă mai puțin obișnuită în România’, dar una ‘care răspunde situației în care ne aflăm’, iar acești miniștri vor forma o singură echipă, cu un singur program și o singură responsabilitate – să lucreze pentru România.

‘Astăzi am depus în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică. Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare. Miniștrii au parcursuri diferite, dar vor forma o singură echipă, cu un singur program și o singură responsabilitate: să lucreze pentru România. Indiferent dacă sunt desemnați de PSD sau sunt independenți, vor lucra după aceleași obiective, aceleași termene și aceleași reguli’, a scris Luca Niculescu pe Facebook.

Potrivit premierului desemnat, învestirea Guvernului și proiectele esențiale ale țării au nevoie de sprijinul mai multor forțe politice.

‘Le mulțumesc reprezentanților PSD pentru decizia de a-și asuma participarea la guvernare și pentru dialogul constructiv din această perioadă. Le mulțumesc, de asemenea, reprezentanților PNL, UDMR, Grupului minorităților naționale și celorlalți parlamentari care și-au anunțat susținerea, fiecare în condițiile sale. Apreciez responsabilitatea și deschiderea de care au dat dovadă. În primele luni ne vom concentra asupra lucrurilor care nu mai pot aștepta: rectificarea bugetară, pentru a evita blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente și în plățile către primării și firme; adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului; sprijinirea persoanelor vulnerabile în fața facturilor din această iarnă; relansarea economiei, susținerea întreprinderilor românești și îmbunătățirea colectării veniturilor la buget; consolidarea apărării și securității țării’, a precizat prim-ministrul desemnat.

El a menționat că încă de la început a spus că România are nevoie de punți, nu de ziduri.

‘Am făcut câțiva pași importanți în ultimele zile. Urmează audierile miniștrilor în comisiile parlamentare și votul de învestitură, săptămâna viitoare’, a conchis Luca Niculescu.