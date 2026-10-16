Luca Niculescu: Dorința noastră este de a nu crește taxe și impozite în 2027

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a declarat joi că nu își dorește o creștere a taxelor și impozitelor în 2027, dar că nu poate face promisiuni, până nu are toate informațiile despre buget.

‘Suntem într-o fază în care încă nu avem toate cifrele pentru a spune exact cum vor arăta taxele și impozitele pe anul viitor. Dorința noastră este de a nu crește taxe și impozite în 2027. Până nu avem toate cifrele, până nu știm cum încheiem acest an, până nu știm cum stăm cu banii din PNRR, evit să fac promisiuni. Dar veți vedea foarte curând în legea bugetului, pentru că trebuie să încheiem cât mai curând o lege a bugetului, după ce vom fi terminat, în urgență, rectificarea bugetară’, a spus Niculescu, pentru Antena 1.

El a subliniat că, în lipsa rectificării bugetare, spitalele ‘riscă să aibă probleme mari’, iar primăriile ar putea ‘să funcționeze și mai prost’. Este necesar un Guvern cu puteri depline, pentru a evita ‘probleme în cascadă’, a subliniat premierul desemnat.

În ceea ce privește măsurile pentru susținerea mediului de afaceri, Niculescu a reamintit că există un plan de relansare economică în valoare de 5 miliarde de euro, care a început deja să funcționeze, dar care va funcționa și în anii următori.

‘Există o măsură foarte importantă cerută de mediul de afaceri, care este convenită de toate partidele: desființarea impozitului minim pentru cifra de afaceri. Acest impozit – nu o să intru în detalii tehnice – a condus la reducerea investițiilor străine directe în România. Și știm câtă nevoie este de investiții. Investițiile creează locuri de muncă. Fără investiții nu ai locuri de muncă. Ce ai? Ai șomaj’, a spus el.