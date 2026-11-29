Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, a pledat, sâmbătă, la Târgu Mureș, pentru un set de măsuri care să stimuleze dezvoltarea economică, precizând că măsurile de austeritate ‘sugrumă economia’.

‘Cred că ceea ce trebuie să aibă în vedere Guvernul, eu, colegii mei, este să avem măsuri de relansare economică, pentru că oricât vom încerca să avem măsuri de austeritate, măsurile de austeritate, am văzut în acest an și jumătate că, practic, sugrumă economia. (…) Nu putem vorbi doar de austeritate, avem nevoie de reducerea cheltuielilor publice și, în același timp, de un boost, de o serie de măsuri pentru economie’, a declarat ministrul Alexandru-Mihai Ghigiu.

Referitor la impactul bugetar al suspendării a aproximativ 3,4 miliarde de euro din cererile de plată cinci și șase ale PNRR, demnitarul a precizat că efectele se vor resimți încă din acest an, însă și-a exprimat optimismul că o parte din bani vor putea fi recuperați în primăvară.

‘Cred că impactul, într-o primă fază, va fi asupra deficitului pe acest an, pentru că vom vedea, cu siguranță, o sumă, am estimat-o noi, în jur de 3,4 miliarde de euro, o vom vedea suspendată. Știu că o bună parte din această sumă, Ministerul Finanțelor și-o programase să intre în acest an. Deci va trebui să vedem o serie de ajustări pentru acest an. Dacă ne referim pentru anul viitor, eu sunt optimist că putem atrage o parte din această sumă suspendată undeva, probabil la finalul lunii martie’, a afirmat Alexandru-Mihai Ghigiu.

În ceea ce privește exercițiul financiar 2021-2027, reprezentantul Executivului a arătat că România se apropie de un grad de absorbție efectivă, fonduri deja plătite de Uniunea Europeană, de 40%, însă nivelul contractării depășește 135% din alocarea totală.

Ministrul a dat asigurări că nu există riscul pierderii banilor din politica de coeziune — care pot fi cheltuiți până în 2029 sau chiar 2030 pentru programele de dezvoltare durabilă și tranziție justă — și a anunțat o infuzie recentă de lichidități de la Ministerul Finanțelor.

‘Chiar și ieri sau în ultimele două zile, am primit undeva peste 800 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, tocmai pentru a plăti aceste cofinanțări și a rambursa în acest an o sumă importantă de la Comisia Europeană. Deci, în acest moment, nu există riscul ca banii europeni din coeziune să fie pierduți’, a explicat ministrul.

Principalele blocaje semnalate de acesta vizează ritmul de implementare al beneficiarilor privați, afectați de lipsa de lichidități și de contestațiile la achizițiile publice, probleme pentru care instituția pe care o conduce pregătește modificări legislative.

Legat de obiectivele de investiții care nu mai pot fi finanțate prin PNRR, Alexandru-Mihai Ghigiu nu a putut oferi o cifră exactă, precizând că mai sunt așteptate raportări de la patru ministere coordonatoare.

Totuși, el a detaliat trei mecanisme de salvare a proiectelor aflate în stadiu avansat, pentru ca acestea ‘să nu devină ruine în comunitățile respective’: transferul unor obiective (precum școlile verzi sau campusurile duale) către Agențiile de Dezvoltare Regională și alte programe europene, finanțarea din excedentul bugetar local sau prin împrumuturi de la Trezorerie (conform legii de închidere a PNRR), respectiv mutarea unei părți a cheltuielilor pentru marile proiecte de infrastructură spre anul 2028, prin fazarea pe viitorul program european.

‘Asta nu înseamnă că proiectele, mai ales cele care sunt într-un stadiu avansat, se suspendă, însă pentru unele dintre ele, într-adevăr, mai ales pentru cele foarte mari, e posibil să vedem o întârziere la plăți’, a conchis Ghigiu.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, a participat, sâmbătă, la semnarea contractului de finanțare pentru un centru de date modern în Parcului Industrial – Platforma Vidrasău-Ungheni.