Luca Niculescu: Vor exista propuneri de eșalonare pentru plata celor 5 miliarde de lei datorate magistraților

Prim-ministrul Luca Niculescu declară că vor exista propuneri de eșalonare a plății celor 5 miliarde de lei reprezentând drepturi salariale restante ale magistraților.

‘Statul român trebuie să respecte hotărârile judecătorești și să își achite obligațiile. Este o stare de tensiune pe care evident că nu vrem să o prelungim. Va începe o discuție, un dialog pentru a vedea cum poate exista o eșalonare. Sigur că o sumă ca aceasta este mare, dar în același timp este o hotărâre judecătorească definitivă, trebuie să o respectăm. Dar întotdeauna am crezut în puterea dialogului, ca jurnalist, diplomat, coordonator al procesului de aderare la OCDE, și acum ca prim-ministru. Cred că trebuie să avem dialog și cred că trebuie să găsim înțelegere, pentru că vor exista propuneri de eșalonare’, a afirmat premierul Niculescu, pentru TVR.

Prim-ministrul a adăugat că discuțiile pe acest subiect au avut loc deocamdată doar între membrii Guvernului.

‘Cred că toată lumea din această țară înțelege contextul în care ne aflăm și, în același timp, cred că există tensiuni care ar putea să fie mai estompate. Vom avea dialog și, ca întotdeauna, cred într-un rezultat bun’, a menționat Luca Niculescu.

În altă ordine de idei, premierul și-a reiterat ‘dorința fermă’ de a nu fi introduse impozite și taxe noi, care ar fi ‘greu de suportat’ pentru populație.

‘Cred că există și alte modalități de a echilibra bugetul. Putem reduce cheltuielile – și aici lucrăm deja în acest sens – putem mări colectarea, pentru că, după cum știți, România este țara care colectează cel mai puțin TVA din întreaga Europa față de cât ar trebui să colecteze. Are cele mai mici venituri fiscalizate la buget față de cât ar trebui să aibă. ANAF-ul a început deja să lucreze mai bine, dar cred că există loc și de mai bine și avem discuții cu ei și cu ministrul Finanțelor. Deci dorința noastră puternică este de a nu avea taxe și impozite noi’, a precizat el.

Luca Niculescu a negat ipoteza dublării sau triplării impozitelor pe locuințe.

‘Majorarea celor (impozitelor și taxelor, n.r.) existente este ceva ce vom lua în discuție odată ce vom avea acele cifre (despre situația fiscal bugetară a țării, n.r.). Cred că depinde la ce ne referim. Am văzut că au existat discuții pe dublarea sau triplarea impozitelor pe locuințe. În niciun caz nu va exista așa ceva’, a mai spus el.

Niculescu a vorbit despre exemplul pozitiv al Greciei, țară care a reușit să crească încasările din TVA.

‘Vă dau exemplul unei țări care nu e foarte departe cultural de noi, Grecia, care, sigur, după ce a trecut printr-o criză majoră, a reușit să-și reducă gap-ul de TVA, diferența dintre ce trebuia să încaseze și încasa, de la 30%, era cam ca noi, la 9-10%. (…) Am vorbit cu colegii. De exemplu, putem lega POS-urile de casele de marcat și asta se poate face, nu știu, într-un termen relativ scurt, să spunem, un an, și asta deja va însemna o clarificare a unor situații fiscale și un venit la PIB destul de semnificativ’, a mai menționat șeful Guvernului.