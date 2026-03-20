Lukoil recunoaște că a înregistrat pierderi de 12,386 miliarde de dolari în 2025 în urma sancțiunilor americane

Pierderile nete înregistrate anul trecut de compania petrolieră rusă Lukoil, calculate conform standardelor financiare internaționale, s-au ridicat la 1.059 miliarde de ruble (12,386 miliarde de dolari) din cauza sancțiunilor impuse de administrația Trump, informează EFE.

Este vorba de o diferență colosală față de rezultatele din 2024, când compania petrolieră rusească a închis anul cu un profit net de 851,5 miliarde de ruble (9,959 miliarde de dolari).

Veniturile Lukoil au scăzut anul trecut până la 3.767 miliarde de ruble (44,057 miliarde de dolari), de la 4.420 miliarde de ruble (51,695 miliarde de dolari) în 2024.

Schimbarea dinamicii s-a datorat sancțiunilor americane împotriva marilor companii petroliere ruse, care obligă Lukoil să își vândă activele din străinătate.

În luna ianuarie 2026, Lukoil a anunțat că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care regrupează activele din străinatate ale companiei, către fondul american de private equity Carlyle Group. Acordul nu include activele din Kazahstan, a precizat producătorul rus de energie într-un comunicat. Lukoil a adăugat că tranzacția este supusă aprobărilor de reglementare și că în paralel continuă discuțiile cu alți potențiali cumpărători.

Lukoil a fost inclusă pe lista entităților sancționate de SUA în luna octombrie 2025. Această mișcare a forțat gigantul petrolier rus să își vândă activele din străinătate. În conformitate cu sancțiunile americane, Lukoil are termen limită până pe 1 aprilie 2026 pentru a-și vinde activele din străinătate.

Odată cu intrarea în vigoare a sancțiunilor americane, care au vizat și compania petrolieră de stat Rosneft, Lukoil a anunțat în luna noiembrie 2025 că a decis să își reducă dividendele.

Conform informațiilor publicate pe pagina sa de Internet, Lukoil este implicată în proiecte în Azerbaidjan, Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Egipt, Camerun, Nigeria, Ghana, Mexic, Emiratele Arabe Unite și Republica Congo. Compania deține rafinării în Bulgaria, România și Țările de Jos, precum și o rețea de aproximativ 2.500 de benzinării în 19 țări.

În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel și comercializează carburanți printr-o rețea de 300 de stații de distribuție.