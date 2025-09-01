Mai mult de un sfert dintre români se tem că inteligența artificială le-ar putea înlocui jobul

Aproape jumătate dintre români (47%) consideră că inteligența artificială (AI) îi ajută să învețe, să se dezvolte sau le va redefini activitatea în următorii 5 ani, în timp ce mai mult de un sfert dintre ei (28%) se tem că tehnologia le-ar putea înlocui jobul, relevă rezultatele unui studiu de specialitate.

Doar 22% cred că AI va crea mai multe locuri de muncă decât va elimina, conform celui mai recent Barometru de Încredere a Consumatorului, realizat de Exact Business Solutions.

De asemenea, 39% declară că ar prefera un loc de muncă fără AI.

‘Rezultatele acestui val confirmă faptul că, în România, inteligența artificială (AI) este percepută, inclusiv de către angajați, într-un echilibru fragil între accelerator al productivității și dezvoltării profesionale și factor de incertitudine pe piața muncii. În contextul actual, în care adoptarea tehnologiilor digitale avansează rapid, aceste percepții sunt esențiale pentru înțelegerea climatului social și economic’, a declarat Julien Zidaru, reprezentant Exact Business Solutions.

Barometrul de Încredere a Consumatorului este un studiu trimestrial care măsoară percepțiile și comportamentele românilor în raport cu piața, consumul și noile tendințe. Un capitol special a vizat percepțiile asupra impactului pe care inteligența artificială (AI) îl are și îl va avea asupra locurilor de muncă.

În luna septembrie, Exact Business Solutions va lansa valul 3 de măsurare trimestrială al Barometrului de Încredere a Consumatorului, urmărind evoluțiile și schimbările de percepție în contextul economic și social actual.

Studiul Consumer Trust Barometer este derulat online, trimestrial, pe un eșantion 500 respondenți, reprezentativ în rândul populației adulte din mediul urban. Datele au fost colectate la finalul lunii aprilie pentru primul val și la începutul lunii iulie pentru al doilea val și reflectă atitudinile legate de economie, costul vieții, încredere in viitor și priorități de consum.

