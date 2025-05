Marcel Boloș (MIPE): România va încasa 2,6 miliarde de euro în perioada următoare din Politica de Coeziune

România va încasa 2,6 miliarde de euro în perioada următoare din Politica de Coeziune, în acest an riscul de a pierde bani europeni fiind redus la zero, susține ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș.

Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, în acest an, România a solicitat Comisiei Europene spre rambursare aproximativ 1,5 miliarde de euro, iar până în iunie suma va ajunge la 2,6 miliarde de euro.

”În primele cinci luni ale anului, am reușit să anulăm complet riscul de pierdere a fondurilor europene pentru 2025. Nu pierdem niciun euro. Datorită efortului comun cu Autoritățile de Management, România va primi în perioada următoare 2,6 miliarde euro de la Comisia Europeană, iar cererile de rambursare din acest an vor ajunge la peste 4,4 miliarde euro. Sunt bani care merg direct către beneficiari: primării, școli, spitale, întreprinderi sociale și companii românești. Finanțăm proiecte pentru drumuri, rețele de apă și canalizare, dotarea școlilor, modernizarea spitalelor, sprijin pentru persoanele vulnerabile și investiții în economie. În paralel, am lucrat la măsuri pentru a diminua riscul de a pierde bani și în anii următori: am urgentat evaluarea proiectelor depuse și am asigurat lansarea de noi apeluri de proiecte în valoare de peste 3,3 miliarde euro”, a declarat Marcel Boloș, citat în comunicat.

În ceea ce privește rezultatele înregistrate în primele luni din 2025 în atragerea fondurilor alocate Politicii de Coeziune 2021-2027, 9,4 miliarde euro a reprezentat valoare totală a contractelor de finanțare semnate cu beneficiarii, din care 4,9 miliarde euro fonduri UE.

Conform sursei citate, 3,3 miliarde euro a reprezentat valoarea totală a apelurilor de proiecte deschise, din care aproximativ 2,7 miliarde euro finanțare UE, iar 2,5 miliarde euro a fost valoarea totală a sumelor plătite beneficiarilor de proiecte, din care aproximativ 2,2 miliarde euro valoare UE.

La nivelul întregii perioade de programare au fost deschise, până în prezent, apeluri de proiecte în valoare totală de aproximativ 35,5 miliarde euro, din care circa 24 miliarde euro contribuție UE, echivalentul a aproximativ 77% din alocarea UE la nivelul tuturor programelor.

În cadrul acestora, au fost semnate 4.852 de contracte de finanțare, în valoare de aproximativ 44,7 miliarde euro, respectiv 23,4 miliarde euro fonduri UE, ceea ce reprezintă 76% din alocarea UE.

În întreaga perioadă de programare, plățile efectuate către beneficiari au totalizat 4,7 miliarde euro, din care 4,3 miliarde euro sunt contribuții UE, echivalente cu 13,8% din alocarea europeană. Din aceste sume, aproximativ jumătate reprezintă plățile făcute către beneficiari în 2025, precizează sursa citată.

‘Din alocarea totală de aproximativ 31 miliarde euro pentru programele aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, România a încasat până acum 3 miliarde euro de la Comisia Europeană, ceea ce reprezintă 9,7% din alocarea totală UE. Această rată de absorbție este în linie cu media înregistrată la nivelul UE și arată o tendință pozitivă a procesului de atragerea fondurilor europene’, se mai precizează în comunicat.

Potrivit MIPE, în ceea ce privește evoluția la nivelul programele naționale, cele mai bune rezultate sunt înregistrate la nivelul Programului Dezvoltare Durabilă (PDD) și Programului Transport.

”În cazul PDD suma solicitată Comisiei spre rambursare este de 915,6 milioane euro și reprezintă 22,6% din alocare, iar pentru Programul Transport suma solicitată este de aproximativ 1 miliard euro, echivalentul a 21,7% din alocarea UE. În ceea ce privește programele regionale, cele mai mari sume solicitate spre rambursare s-au înregistrat la nivelul Programului Regional Nord-Vest – peste 146 milioane euro și la nivelul Programului Regional Vest – 88,3 milioane euro”, susțin reprezentanții ministerului.