Marea Britanie: Rata șomajului, la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape cinci ani

Rata șomajului în Marea Britanie a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape cinci ani, în timp ce creșterea salariilor a încetinit din nou, arată datele publicate marți de Oficiul Național de Statistică (ONS), transmit DPA și Reuters.

Excluzând bonusurile, câștigurile au crescut în ritm anual cu 4,2% în perioada octombrie – decembrie 2025, față de un avans de 4,4% în perioada septembrie – noiembrie 2025.

La companiile private, câștigurile au urcat în ritm anual cu 3,4% în perioada octombrie – decembrie 2025, față de o expansiune de 3,6% în perioada septembrie – noiembrie 2025. Indicatorul care arată evoluția salariilor la companiile private este urmărit cu atenție de Banca Angliei (BoE) înaintea deciziilor de politică monetară.

Rata șomajului în Marea Britanie a urcat la 5,2% în perioada octombrie – decembrie 2025, de la 5,1% în perioada septembrie – noiembrie 2025. Este cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2021, și, excluzând perioada pandemiei, cel mai ridicat începând din toamna lui 2015. Numărul șomerilor a ajuns la 1,883 milioane, la finalul lui 2025, arată datele ONS.

Rata angajării s-a situat la 75%, în timp ce numărul total de angajați a ajuns la 34,244 milioane.

Numărul locurilor de muncă vacante a crescut cu 2.000, la 726.000, în perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026.

”Datele arată o activitate slabă în domeniul angajărilor, din ce în ce mai mulți oameni care nu aveau un loc de muncă își caută acum în mod activ o slujbă”, a apreciat Liz McKeown, director în cadrul ONS.

Cei mai afectați de dificultățile de pe piața forței de muncă sunt tinerii, informează ONS. Rata șomajului în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani a urcat la 16,1% în perioada octombrie – decembrie 2025, cel mai ridicat nivel de la începutul lui 2015.

Conform datelor think tank-ului The Resolution Foundation, șomajul în rândul tinerilor din Regatul Unit este acum mai ridicat decât media UE, pentru prima dată de când s-a început colectarea datelor, în 2000, rata șomajului în blocul comunitar fiind de 14,9% la finalul lui 2025.

Datele ONS mai arată că numărul de angajați aflați pe statele de plată a scăzut cu 6.000 în decembrie 2025, iar datele provizorii din ianuarie arată un declin de 11.000, la 30,3 milioane.

Analiștii apreciază că datele ONS ar putea determina Banca Angliei să reducă luna viitoare dobânda de politică monetară de la 3,75% la 3,50%.

Luna aceasta, Banca Angliei a decis să mențină nemodificată dobânda de politică monetară la 3,75%, în linie cu previziunile analiștilor, dar a anunțat că ritmul de creștere al economiei britanice va fi mai lent decât se estima anterior, iar situația pe piața muncii se va înrăutăți.

Banca Angliei a înrăutățit previziunile privind creșterea economiei britanic în acest an la 0,9%, de la un nivel de 1,2% previzionat anterior, și la 1,5% anul viitor, de la un nivel de 1,6% prognozat anterior.

De asemenea, rata șomajului în Marea Britanie ar urma să se situeze la 5,3% anul acesta, de la un nivel de 5,1% previzionat anterior.

Fondul Monetar Internațional estimează o creștere de 1,3% a economiei britanice în 2026, un nivel similar cu cel din 2025.