Eurostat: Rata șomajului în zona euro a scăzut la 6,2% în martie

Rata șomajului în zona euro a scăzut la 6,2% în martie, de la 6,3% luna precedentă, în timp ce în Uniunea Europeană s-a situat la 6% în martie, stabilă față de luna precedentă, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În România, rata șomajului a crescut la 6,1% în martie, de la 6% luna precedentă.

Eurostat estimează că 13,226 milioane de persoane din UE erau în șomaj în martie, dintre care 10,984 milioane în zona euro. Comparativ cu situația din februarie, numărul șomerilor a scăzut cu 25.000 persoane în UE și cu 63.000 de persoane în zona euro.

În martie, 2,978 de milioane de tineri (sub 25 de ani) din UE erau șomeri, dintre care 2,354 milioane în zona euro. Rata șomajului în rândul tinerilor era de 15,4% în UE, în creștere de la 15,3% luna precedentă, și de 14,9% în zona euro, stabilă față de luna precedentă.

În rândul femeilor, rata șomajului în martie era de 6,2% în UE, stabilă față de luna precedentă, în timp ce în rândul bărbaților era de 5,7%, în scădere de la 5,8% luna precedentă. În zona euro, rata șomajului în rândul femeilor se situa la 6,5% în martie, în timp ce în rândul bărbaților era de 6%, similar cu nivelul de luna precedentă.

În martie, cele mai mici rate ale șomajului din UE au fost înregistrate în Cehia (3,1%), Bulgaria (3,2%), Polonia (3,3%) și Malta (3,5%). La polul opus, cele mai ridicate rate ale șomajului au fost înregistrate în Finlanda (10,4%), Spania (10,3%) și Grecia (9%).

Criteriul utilizat de Eurostat pentru a defini șomajul este cel al Biroului Internațional al Muncii (BIM). Șomerii, conform definiției BIM, sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani care îndeplinesc simultan următoarele trei condiții: nu au un loc de muncă, sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni, s-au aflat în căutare activă a unui loc de muncă, oricând în decursul ultimelor patru săptămâni.

Potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS), România a înregistrat o rată a șomajului de 6,1%, în luna martie a acestui an, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de cea din februarie, cu un nivel în continuare ridicat în rândul tinerilor (15-24 de ani), de 28,2%.

Potrivit sursei citate, în perioada analizată, numărul șomerilor (în vârstă de 15-74 ani) a fost estimat la 503.700 de persoane, în creștere de la 494.700 de șomeri. În același timp, față de martie 2025, în martie anul curent, s-a consemnat o scădere, de la 506.600 de persoane fără un loc de muncă.

De asemenea, rata șomajului la femei a depășit-o cu 0,3 puncte procentuale pe cea a bărbaților (valorile fiind 6,3% în cazul persoanelor de sex feminin și de 6% în cazul persoanelor de sex masculin).

Datele INS relevă, totodată, că în rândul tinerilor (15-24 ani) s-a înregistrat un nivel ridicat al ratei șomajului (28,2%), în perioada octombrie – decembrie 2025.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata șomajului a fost estimată la 4,6%, pentru luna martie 2026, din care 4,5% pentru bărbați, respectiv 4,7% în cazul femeilor.

Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 71,2% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna martie a acestui an, notează INS.