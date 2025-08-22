Marii producători de cosmetice de lux mizează pe piața din India ca ‘ultimul bastion’ de creștere

De la grupul japonez Shiseido și până la grupul francez L’Oreal, marii producători de cosmetice de lux și-au intensificat operațiunile din India, mizând pe cea mai populată țară a lumii drept o piață cheie pentru creșterea vânzărilor, într-un moment în care vânzările încetinesc în economiile dezvoltate, transmite Reuters.

Firma de consultanță Kearney estimează că piața indiană de produse de frumusețe din categoria premium ar urma să crească de la 800 milioane de dolari în 2023, până la patru miliarde dolari în 2035, impulsionată de cumpărătorii tineri cu competențe de social media și îmbunătățirea veniturilor disponibile. Asta înseamnă că există foarte mult loc de creștere.

‘India este ultimul bastion de creștere pentru produsele de frumusețe premium. Consumatorul indian este dispus să încerce noi lucruri’, spune Sameer Jindal, director la banca de investiții Houlihan Lokey.

Gigantul american Estee Lauder se așteaptă la o creștere puternică pe termen lung în India, în timp ce se confruntă cu vânzări modeste în cele două Americi și Asia-Pacific. ‘În prezent, în interiorul rețelei Estee Lauder, India este considerată una dintre piețele emergente prioritare’, a declarat directorul de țară Rohan Vaziralli, care a dezvăluit că planurile inițiale ale companiei vizează 60 de milioane de femei într-o națiune cu peste 1,4 miliarde de locuitori.

Chiar dacă marii jucători globali vor fi nevoiți să își modifice produsele pentru India, care se confruntă cu temperaturi caniculare în timpul verii și umiditate crescută în alte perioade, ei se confruntă cu o competiție redusă din partea mărcilor locale. Firma de consultanță Kearney a identificat doar două firme locale, Forest Essentials și Kama Ayurveda, care ar putea fi rivali serioși pentru marii jucători globali, subliniind că mărcile locale sunt responsabile pentru mai puțin de o zecime din vânzările totale de produse de frumusețe din categoria premium. Comparativ, pe piețele mai mature precum China, Japonia și Coreea de Sud, mărcile locale au o pondere de 40%.

În plus, bugetele uriașe de marketing ale marilor jucători globali le oferă un avantaj competitiv față de mărcile locale din India, susțin alți analiști.

Estee Lauder a început să studieze modelele de vânzări online și a identificat o serie de orașe mai mici din India pe care le va viza, urmând să lanseze produse precum kohl, un rimel preferat de consumatoarele din India.

La rândul său, L’Oreal va investi mai mult în acest an în India, și intenționează să profite de dorința de produse de frumusețe a tinerelor consumatoare cu competențe digitale, pentru a-și crește vânzările. Grupul francez nu a dorit să ofere alte detalii.

Grupul sud-coreean Amorepacific, cunoscut pentru mărci precum Innisfree și Etude, încearcă să copieze în India succesul vânzărilor de produse de frumusețe din Coreea de Sud, prin produse concepute special pentru această piață. Printre acestea se numără ‘demachiante, creme hidratante și creme de protecție solară’, a declarat managerul de țară Paul Lee.

Grupul japonez Shiseido, cu o istorie de peste 150 de ani, a adus marca sa de produse NARS pe site-ul retailerului indian de produse de frumusețe Nykaa în acest an și intenționează să își crească mărcile pe subcontinent.

La rândul său, gigantul Amazon a sesizat o creștere mare a cererii de produse de frumusețe în India și intenționează să aducă mai multe mărci pe această piață, spune Siddharth Bhagat, directorul din India al companiei americane de e-commerce.