Marile companii globale investesc în Ethereum, posibil noul ‘aur digital’

Bitcoin a fost considerat mult timp ‘standardul de aur’ al lumii cripto, însă, odată cu începerea anului 2026, se observă o schimbare importantă de perspectivă, în condițiile în care tot mai mulți investitori instituționali se orientează spre a doua cea mai importantă criptomonedă, Ethereum, indică o analiză de specialitate, dată joi publicității.

Această tendință demonstrează că activele digitale nu mai sunt privite doar ca un depozit de valoare, ci și ca o infrastructură digitală esențială. Multe companii privesc dincolo de simpla raritate a unui activ și se concentrează pe capacitatea Ethereum de a genera venituri predictibile și de a susține următoarea generație de tehnologie financiară, arată analiza Bitget Research.

‘Un exemplu relevant este BitMine Immersion Technologies, care s-a repoziționat ca o companie de tip ‘Ethereum Treasury’, adică o firmă care își construiește strategia în jurul acumulării și administrării de ETH. La începutul lui 2026, BitMine a anunțat că a strâns peste 4,3 milioane ETH, aproximativ 3,5% din oferta globală. Prin staking-ul acestor dețineri, proces de blocare a unei criptomonede în schimbul unor recompense, compania vizează câștiguri anuale de peste 370 de milioane de dolari, generate prin propria rețea de validatori’, spun autorii analizei.

Cele mai recente raportări privind deținerile de investiții ale Goldman Sachs indică o expunere aproape egală între cei doi lideri cripto. Este vorba despre aproximativ 1,1 miliarde de dolari investiți în Bitcoin și 1 miliard de dolari în Ethereum. Având în vedere că BTC are o capitalizare de piață cu mult mai mare decât cea a ETH, această paritate înseamnă un ‘vot de încredere’ solid în Ethereum ca activ strategic, arată analiza.

Motivul principal al acestei schimbări de perspectivă ține de faptul că Ethereum poate genera randament, adică venituri recurente, asemănătoare dobânzii sau dividendelor. Prin staking, instituțiile pot obține un randament anual, contribuind la securizarea rețelei. Pentru investitorii de pe Wall Street, acest tip de venit predictibil este un avantaj important față de activele care nu ‘produc’ nimic între timp și doar sunt păstrate în portofoliu, explică Bitget Research.

Dincolo de randamentele imediate, Ethereum se bazează pe ‘smart contracts’, adică programe care rulează automat pe blockchain. Ele stau la baza finanțelor descentralizate (DeFi), pentru că pot automatiza servicii financiare precum creditarea, împrumuturile și tranzacționarea, fără intermediari. Tot pe această infrastructură se dezvoltă și piața Real-World Assets (RWA), un segment a cărui valoare a crescut până la peste 24 de miliarde de dolari la începutul lui 2026, potrivit rwa.xyz, citat în analiză.

Acest proces mută pe blockchain active tradiționale precum obligațiuni, acțiuni și chiar imobiliare, astfel încât tranzacțiile să poată fi făcute mai rapid, având costuri mai mici, și la orice oră, 24/7. Cum Ethereum concentrează în prezent aproximativ 60% din piața activelor tokenizate, a devenit principala platformă pentru acest tip de operațiuni, folosită cu precădere de bănci și fonduri atunci când decontează tranzacții de valoare mare.

În prezent, apar indicii ale unei rupturi structurale în legătura dintre cele două active, Ethereum și Bitcoin. După lansarea ETF-urilor spot, banii instituționali par să se segmenteze: Bitcoin este tratat ca ‘aur digital’, iar Ethereum ca ‘infrastructură digitală’. Această maturizare sugerează că prețul ETH este influențat tot mai mult de propriile fundamentale, precum creșterea activității în rețea, oferta cu tendință deflaționistă, interesul băncilor pentru active tokenizate și extinderea soluțiilor Layer-2.

‘Privind cifrele, ETH ar putea să depășească Bitcoin în termeni relativi în a doua jumătate a lui 2026. Cu alte cuvinte, raportul ETH/BTC ar putea crește, dacă o parte din capital se mută de la ‘depozit de valoare’ către active cu utilitate practică, după perioada de consolidare a Bitcoin. Un astfel de scenariu ar putea fi susținut de intrări consistente în ETF-uri de staking, upgrade-uri de protocol reușite, progrese favorabile în reglementare și un context macro mai favorabil activelor de risc, precum scăderea randamentelor reale. În acest cadru, ETH ar putea obține câștiguri relative de 2-3 ori față de Bitcoin într-un ‘bull market’ aflat în maturizare, ceea ce îi consolidează poziția de infrastructură programabilă, nu doar o opțiune secundară’, adaugă Bitget Research.

