Marile linii de croazieră anunţă că numărul turiştilor români creşte în fiecare an, inclusiv al celor care optează pentru croazierele de lux, depăşind deja rezultatele record de dinainte de pandemie. Itinerariile croazierelor variază de la Marea Mediterană şi Fiordurile Norvegiei până la Caraibe, Atlantic, Pacific şi Marea Chinei. Pentru croazierele clasice, tarifele pornesc de la aproximativ 400 de euro per persoană, în sistem all inclusive, pentru o săptămână. Navele moderne funcţionează ca nişte resorturi plutitoare cu facilităţi premium, de la piscine, spa şi săli de sport, până la restaurante internaţionale şi programe de divertisment. Turiştii pot vizita mai multe ţări într-o singură vacanţă, fără grija transferurilor sau a bagajelor. Regent Seven Seas va lansa în noiembrie 2026, în Italia, cea mai luxoasă navă din lume, Seven Seas Prestige. Aceasta va avea cel mai mare apartament disponibil pe o croazieră, mai mult de 800 metri pătraţi. Acesta va costa 22.000 de euro pe noapte, în preţ fiind inclus inclusiv un majordom disponibil 24/24, un Spa propriu, sala de sport, living room cu bar şi un pian, iar în fiecare port în care nava acostează, turistul beneficiază în acest preţ şi de o maşină cu şofer. De asemenea, compania maritimă britanică Cunard Line va lansa anul viitor, în ianuarie, o croazieră în jurul lumii, care va dura trei luni. Această croazieră costă de la 16-17.000 de euro, în funcţie de categoria aleasă, însă se vinde şi pe segmente.

”Numărul românilor care călătoresc în croaziere de lux creşte în fiecare an. Piaţa din România se maturizează, iar acum turiştii caută experienţe mai exclusiviste. Companiile noastre, Oceania Cruises este ”entry level-ul” luxului, iar Regent Seven Seas oferă pachete ultra-luxoase, este cea mai luxoasă companie de croaziere din lume”, a declarat pentru News.ro Roberto Cabello, sales manager Southern & Eastern Europe and Middle East la compania Oceania Cruises.

Compania a lansat ”la apă” săptămâna aceasta, la Miami, vasul Oceania Allura, cea mai nouă navă a companiei.

”Vom mai avea o navă nouă, în 2027, Oceania Sonata. Iar cu Regent Seven Seas vom lansa în noiembrie 2026, în Italia, cea mai luxoasă navă din lume, Seven Seas Prestige. Aceasta va avea cel mai mare apartament disponibil pe o croazieră, mai mult de 800 metri pătraţi. Acesta va costa 22.000 de euro pe noapte, în preţ fiind inclus inclusiv un majordom disponibil 24/24, apartamentul are şi un Spa propriu, sala de sport, living room cu bar şi un pian, iar în fiecare port în care nava acostează, turistul beneficiază în acest preţ şi de o maşină cu şofer. Un apartament obişnuit este, desigur, mai ieftin. Seven Seas Prestige va opera croaziere în Caraibe iarna viitoare, urmând ca în vara lui 2027 să meargă în croaziere în Marea Mediterană”, a adăugat Roberto Cabello.

Cea mai luxoasă navă din lume este construită de Fincantieri S.p.A.,o companie italiană de construcţii navale cu sediul în Trieste, Italia.

Oceania Cruises are opt nave, iar Regent Seven Seas – şase.

”Românii solicită destinaţii exotice, în itinerarii în Asia, America de Sud, Polinezia Franceză devine tot mai popular, aşadar avem cereri şi pentru destinaţii îndepărtate. Noi avem turişti experimentaţi, nu prea sunt la prima lor croazieră. Turiştii noştri au călătorit deja în 5-10-20 de croaziere. Au fost peste tot în lume, deoarece beneficiază de bugetul şi de timpul necesar. Avem produse spectaculoase şi invităm românii să vină cu noi în croazieră, cu siguranţă le vor plăcea mâncarea, serviciile”, a mai spus Roberto Cabello.

La rândul său, Matus Tomasik, business developer manager Europa Centrală şi de Est la Costa Cruises, afirmă că numărul turiştilor români care merg în croaziere creşte de la un an la altul, cu o cifră-două.

”Numărul turiştilor români care merg în croaziere creşte de la un an la altul, cu o cifră-două. Dacă luăm în considerare anul 2019, de dinainte de pandemie, cu cele mai mari rezultate, noi în 2022-2023 am atins nivelul din 2019, iar în 2024 am avut o creştere de două cifre, la fel şi în 2025, pentru toată regiunea. Toate aceste ţări, România, Polonia, Slovacia, sunt ţări cu o creştere rapidă, pe segmentul de croaziere. Asta deoarece turiştilor le merge mai bine, au încasări mai mari şi mai mulţi bani de cheltuit, ei au călătorit deja până acum în Turcia, Egipt, Grecia şi alte ţări şi acum vor să încerce ceva nou. Croaziera st o experienţă nouă prin care explorezi o destinaţie în care poate deja au fost, dar acum o descoperă în alt mod”, a declarat pentru News.ro Matus Tomasik, business developer manager Europa Centrală şi de Est la Costa Cruises.

Compania operează nouă vase şi croaziere în întreaga lume, dintre care cele mai populare sunt în Marea Mediterană, fiordurile Norvegiei, dar şi în Emirate, Caraibe, croaziere transatlantice sau în America de Sud.

Cele mai noi nave al companiei sunt Costa Toscana şi Costa Smeralda, intrate în flotă în urmă cu câţiva ani, fiind printre cele mai mari din industrie. Sunt extrem de populare, mai ales pentru turiştii din Europa Centrală şi de Sud-Est.

”Românii pot zbura direct din Bucureşti spre Roma, Barcelona (unde sunt porturile de îmbarcare, n.r.). De aceea, de obicei, aceste coaziere în Mediterană sunt cele mai vândute pe piaţa din România, Cehia, Slovacia. Pentru turiştii români, cele mai solicitate itinerarii sunt în Marea Mediterană şi în Emirate. Unii dintre ei călătoresc în Orientul Mijlociu în fiecare an, există o conectivitate foarte bună între Bucureşti şi Dubai şi Abu Dhabi. Vedem că cererea creşte în fiecare an şi chiar credem că şi în viitor oamenii vor merge în croaziere din ce în ce mai mult, deoarece găsesc preţuri convenabile, le place întreaga experienţă, pentru a explora şi a vedea obiective turistice”, a declarat Matus Tomasik.

În ceea ce priveşte preţurile, o croazieră cu plecare din Dubai poate fi chiar mai ieftină decât una în Marea Mediterană, spune el, deoarece aici este cererea mai mare, iar distanţa până la portul de îmbarcare e mai mică decât în Emirate.

”Dar nu e totul despre preţ, ci despre valoare. Întreaga idee e că vei experimenta ceva ce nu ai mai experimentat vreodată”, a precizat el.

Croazierele reprezintă un segment puternic în expansiune, preferat tot mai mult de turiştii români datorită raportului bun între preţ şi confort, experienţă şi diversitatea destinaţiilor. Turiştii beneficiază de pachete de lux, prin care pot vizita numeroase destinaţii fără schimbarea cazării.

Un alt beneficiu îl reprezintă posibilitatea de a ajunge, într-o singură săptămână, de pe un continent pe altul. Spre exemplu poţi ajunge rapid din Europa în Africa, având incluse vizite în ţări de pe ambele continente, precum: Italia, Spania, Franţa, Malta, Grecia, dar şi Maroc, Tunisia, Egipt.

De asemenea, compania maritimă Cunard Line va lansa anul viitor, în ianuarie, şi o croazieră în jurul lumii, care va dura trei luni.

”Traseul, în acest caz, porneşte din Southampton, traversează Atlanticul, apoi în New York, America de Sud, Canalul Panama şi apoi spre Asia. Această croazieră costă de la 16-17.000 de euro, în funcţie de categoria aleasă, însă se vinde şi pe segmente”, a declarat pentru News.ro Giorgia Cappabianca, business development international sales manager Cunard UK.

Compania a început să vândă primele croaziere turiştilor români în urmă cu şase luni. Compania are patru nave: Queen Mary 2, Queen Elizabeth, Queen Victoria şi Queen Anne, aceasta a patra fiind lansată în 2024 şi cel mai mare vas al companiei.

”Am avut pasageri români pe croazierele din Marea Mediterană, dar şi în Europa de Nord. Planificăm plecări în Alaska în 2026, pentru turiştii români, noi le operăm din 2024”, a spus Giorgia Cappabianca.

Queen Mary 2 este nava iconică a companiei, care operează pe rute transatlantice. Acum preţul unei croaziere transatlantice, cu taxe şi bacşiş incluse, porneşte de la 799 euro de persoană, între Southampton şi New York. Iar o croazieră în Alaska, în vârf de sezon, între iunie şi septembrie, costă de la 1.000 de euro, pentru nouă sau zece nopţi.

Şi reprezentanţii Norwegian Cruise Line spun că piaţa europeană a croazierelor se dezvoltă foarte mult şi va continua să crească.

”Piaţa europeană se dezvoltă foarte mult. Sunt tot mai mulţi oameni care achiziţionează croaziere. Spiritul ”de croazieră” este în creştere. Avem turişti din întreaga lume, majoritatea din Statele Unite. Piaţa în Europa de sud-est şi în România creşte mai lent, dar merge în direcţia bună şi există potenţial mare de creştere, mai ales că pe timpul verii avem şi itinerarii mai scurte. Dacă anul trecut aveam croaziere de 9-10 nopţi, acum avem multe croaziere de şapte nopţi, mai ales în Mediterană, care sunt mai accesibile pentru familii. Avem cerere şi pentru cele exotice. Eu cred că turiştii se vor întoarce şi pentru alte croaziere pe viitor. Dar piaţa cu siguranţă va creşte”, a declarat pentru News.ro Susann Wurm-Bouaaida, senior business development specialist la Norwegian Cruise Line.

Compania are 20 de nave, plus una care acum este în construcţie, Luna, care va începe să navigheze în martie 2026. Celelalte 20 operează croaziere în Marea Mediterană, Caraibe, Alaska, Asia, Australia, Noua Zeelandă.