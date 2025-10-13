Marile platforme americane de comerţ online au eliminat milioane de produse electronice chineze interzise

Cele mai mari site-uri americane de retail online au retras milioane de anunţuri pentru echipamente electronice fabricate în China, după o amplă acţiune de control declanşată de Comisia Federală pentru Comunicaţii (FCC), potrivit preşedintelui instituţiei, Brendan Carr, citat de Reuters.

Produsele eliminate de pe platforme includ camere de supraveghere, ceasuri inteligente şi alte dispozitive provenite de la companii precum Huawei, ZTE, Hangzhou Hikvision şi Dahua Technology, aflate pe lista neagră a SUA sau care nu deţineau autorizaţiile necesare pentru comercializare.

”Companiile introduc acum noi proceduri pentru a preveni apariţia viitoare a produselor interzise, ca urmare a supravegherii exercitate de FCC. Ne vom continua eforturile”, a declarat Carr într-un interviu pentru Reuters.

FCC a emis o nouă notificare de securitate naţională, reamintind comercianţilor americani lista echipamentelor interzise, în special a celor de supraveghere video.

Carr a explicat că aceste dispozitive ar putea permite Chinei ”să spioneze cetăţeni americani, să perturbe reţelele de comunicaţii şi să ameninţe securitatea naţională a Statelor Unite.”

În ultimii ani, autorităţile americane au adoptat o serie de măsuri restrictive împotriva companiilor chineze din sectoare sensibile, precum telecomunicaţiile, semiconductoarele şi vehiculele inteligente, invocând riscuri de spionaj şi influenţă strategică.

FCC urmează să voteze pe 28 octombrie noi reguli care vor înăspri restricţiile pentru echipamentele de telecomunicaţii produse de firme chineze considerate ameninţări la adresa securităţii naţionale. De asemenea, ar putea fi interzisă vânzarea echipamentelor deja autorizate în trecut, dacă acestea conţin componente provenite de la companii aflate pe lista ”Covered List”.

Pe această listă se află Huawei, ZTE, China Mobile, China Telecom, Hytera Communications, Dahua şi China Unicom, printre altele.

În martie, FCC a confirmat că investighează nouă companii chineze de pe lista respectivă, iar luna trecută a iniţiat proceduri pentru revocarea acreditării a şapte laboratoare de testare deţinute sau controlate de statul chinez, invocând aceleaşi motive de securitate.

Ambasada Chinei la Washington nu a comentat până la acest moment.