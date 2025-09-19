Marinescu (BNR): Aderarea la zona euro ar putea fi următorul mare proiect al României pentru următorul deceniu

Aderarea la zona euro ar putea fi următorul mare proiect național al României pentru următorul deceniu, a declarat, vineri, vice-guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Cosmin Marinescu.

El a afirmat, în cadrul conferinței internaționale ‘New Technology for Old Markets’, organizată la Chișinău, că ‘România rămâne angajată ferm în obiectivul său strategic de a adera la zona euro și contribuie activ la politica monetară europeană’.

‘În ultimele două decenii, România a înregistrat cel mai rapid avans economic dintre țările UE în ceea ce privește convergența reală. Deși persistența disparităților regionale rămâne o provocare, este evident că dezvoltarea a fost susținută de integrarea în UE, de schimbările instituționale și de creșterea investițiilor străine. În viitor, România rămâne angajată ferm în obiectivul său strategic de a adera la zona euro și contribuie activ la politica monetară europeană. Personal, consider că aderarea la zona euro ar putea fi următorul mare proiect național al României pentru următorul deceniu’, a menționa Cosmin Marinescu.

Oficialul BNR a vorbit, de asemenea, de necesitatea ca România să beneficieze de stabilitate financiară, arătând că ‘dezechilibrele macroeconomice nu sunt doar surse de vulnerabilitate, ci și un test al coerenței politicilor’.

‘În ultimii ani, inflația, dobânzile pe termen lung și deficitul bugetar au depășit mult nivelurile de referință din criteriile interne. Aceste vulnerabilități ne reamintesc că stabilitatea financiară nu poate fi luată de-a gata. Totodată, ele subliniază necesitatea unor măsuri și reforme decisive, care trebuie privite ca investiții în reziliență și credibilitate, punând bazele unei creșteri economice mai echilibrate și mai puternice pe termen lung. La fel de important, sustenabilitatea financiară depinde de abordarea celor două deficite care apasă asupra economiei noastre: deficitul public și deficitul de cont curent. Aceste dezechilibre macroeconomice nu sunt doar surse de vulnerabilitate, ci și un test al coerenței politicilor. Corectarea lor cere acțiuni decisive, dialog transparent și o aliniere consecventă a politicilor fiscale, monetare și structurale. Aceste eforturi consolidează nu doar drumul nostru spre zona euro, ci și competitivitatea și prosperitatea pe termen lung în cadrul UE’, a adăugat vice-guvernatorul BNR.

La conferința ‘New Technology for Old Markets’ participă 25 de experți financiari internaționali, printre care și guvernatorul BNM, Anca Dragu, Băncii Naționale a Franței, Francois Villeroy de Galhau, și guvernatorul Băncii Centrale a Bosniei și Herțegovinei, Jasmina Selimovic.