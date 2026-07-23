MEDAT va finaliza, într-un termen scurt, strategia de transformare digitală a României

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) și-a propus, într-un termen scurt, să finalizeze strategia de transformare digitală a României și să o supună consultării publice, a afirmat, miercuri, ministrul interimar Irineu Darău, într-o conferință de bilanț la șase luni de mandat.

‘Debirocratizarea și digitalizarea trebuie făcute pentru mai puțină birocrație și mai mult timp pentru oameni, fiindcă digitalizarea nu e un scop în sine și nicio colecție de platforme noi. Are sens doar atunci când reduce birocrația, simplifică relația cu statul și le permite oamenilor și companiilor să-și consume timpul pentru ceea ce contează cu adevărat’, a transmis ministrul.

Potrivit lui Darău, în primele șase luni, au fost deblocate mai multe proiecte legislative și investiții importante în domeniul digitalizării.

Astfel, ministerul a finalizat normele de aplicare pentru legislația privind semnătura electronică, a eliminat blocaje care afectau implementarea cloud-ului guvernamental și este în faza finală de dezvoltare a unui asistent virtual (chatbot) pentru Start-Up Nation, care va prelua aproximativ 70% din întrebările primite de minister.

În același timp, toate investițiile gestionate de minister prin PNRR au fost menținute în implementare, fără eliminarea vreunui proiect, în urma negocierilor cu Comisia Europeană.

În 2026, ministerul a realizat deja plăți de peste 515 milioane de lei.

În plan european, MEDAT și-a propus trecerea de la o abordare pasivă la una activă, prin implicarea directă în negocierile privind competitivitatea europeană, materiile prime critice, inteligența artificială și proiectele industriale strategice. Totodată, au fost create noi mecanisme permanente de consultare cu mediul privat și cu experți din afara administrației, pentru ca politicile economice și cele de digitalizare să fie construite împreună cu cei direct implicați.