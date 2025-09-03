Medicamentul pentru slăbit Wegovy oferă beneficii în reducerea riscului cardiac, aducând un nou impuls pentru Novo Nordisk

Novo Nordisk a obţinut rezultate încurajatoare într-un studiu clinic cu medicamentul său pentru slăbit Wegovy, care a arătat că utilizarea continuă a substanţei active semaglutidă a redus cu 57% riscul de infarct, accident vascular cerebral sau deces la persoanele cu obezitate şi boli cardiovasculare ori supraponderale, comparativ cu pacienţii trataţi cu tirzepatidă, ingredientul din medicamentele Zepbound şi Mounjaro produse de Eli Lilly, transmite CNBC.

Deşi datele provin dintr-un studiu observaţional, nu dintr-un test clinic randomizat – standardul de aur al cercetării medicale – compania daneză subliniază că acestea se adaugă dovezilor că beneficiile pentru inimă sunt specifice semaglutidei şi nu pot fi generalizate la alte tratamente GLP-1 sau GIP/GLP-1.

Anunţul a dus luni la o creştere de circa 3% a acţiunilor Novo Nordisk, pe fondul unei perioade dificile pentru companie pe piaţa americană, unde se confruntă cu scăderi de vânzări, competiţia acerbă a rivalului Eli Lilly şi presiunea administraţiei Trump pentru reducerea preţurilor medicamentelor şi relocarea producţiei în SUA.

În pofida succesului global al Wegovy şi Ozempic, acţiunile Novo Nordisk au pierdut peste 40% din valoare în 2025, iar prognozele de creştere economică ale Danemarcei au fost înjumătăţite, autorităţile invocând tocmai declinul exporturilor farmaceutice şi incertitudinile legate de politica comercială americană.