Novo Nordisk avertizează asupra scăderii vânzărilor în 2026

Gigantul farmaceutic danez Novo Nordisk a anunțat marți că se așteaptă la un declin al vânzărilor în acest an, pe fondul sporirii concurenței din partea grupului american Eli Lilly, transmite Reuters.

Ambele companii au beneficiat de pe urma creșterii explozive a pieței medicamentelor pentru slăbit. Văzute odată ca o categorie de nișă, tratamentele împotriva obezității sunt acum un segment extrem de lucrativ în domeniul îngrijirii sănătății, cererea fiind în creștere.

Novo Nordisk caută să-și recâștige poziția de vârf pe piață, după un an în care medicamentul Zepbound produs de Eli Lilly a depășit medicamentul său Wegovy în rețetele din SUA, ștergând 50% din capitalizarea bursieră a companiei daneze.

Sub conducerea noului director general Mike Doustdar, compania daneză pariază pe nou lansata pilulă Wegovy și pe publicitatea agresivă pentru a se redresa.

”În 2026, Novo Nordisk se va confrunta cu dificultăți legate de prețuri, pe o piață din ce în ce mai competitivă. Totuși, suntem extrem de încurajați de succesul timpuriu al pilulei Wegovy în SUA și rămânem încrezători în capacitatea noastră de a stimula creșterea vânzărilor în următorii ani”, a declarat Doustdar.

Novo se așteaptă ca vânzările la rate de schimb constante să scadă între 5% și 13% anul acesta, comparativ cu un avans de 10% anul trecut, în timp ce analiștii previzionează un declin de 2% în acest an.

În trimestrul patru din 2025, profitul operațional a scăzut cu 14%, la 31,7 miliarde coroane daneze, față de un nivel de 31,2 miliarde coroane daneze prognozat de analiști.

Analiștii de pe Wall Street estimează că până în 2030 piața medicamentelor pentru slăbit va ajunge la 150 miliarde de dolari, Eli Lilly și Novo controlând împreună majoritatea vânzărilor globale proiectate.