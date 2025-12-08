Meta a semnat mai multe acorduri de utilizare AI a datelor cu mari publicaţii de ştiri

Meta Platforms a încheiat o serie de acorduri comerciale privind utilizarea datelor pentru inteligenţa artificială cu publicaţii importante precum USA Today, People Inc., CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner şi Le Monde, relatează Reuters.

Parteneriatele vor permite gigantului care deţine Facebook să ofere, prin chatbotul său de inteligenţă artificială, ştiri şi actualizări ”în timp real”, prin includerea de linkuri către articolele şi site-urile editorilor participanţi.

Decizia vine în contextul în care Meta încearcă să atragă mai mulţi utilizatori către serviciile sale AI, pe o piaţă în care concurenţa se intensifică, iar rivalii investesc masiv în acorduri de licenţiere de conţinut pentru a-şi îmbunătăţi produsele.

”Când veţi adresa chatbotului Meta AI întrebări legate de ştiri, veţi primi informaţii şi linkuri provenite din surse de conţinut mai variate, care vă vor ajuta să descoperiţi materiale actuale şi relevante pentru interesele voastre”, a transmis vineri compania.

Meta încearcă să recupereze teren în cursa AI după primirea slabă a modelului Llama 4, continuând să investească miliarde în acest domeniu şi analizând reduceri de buget în iniţiativa metaversului.

Compania a mai precizat că va extinde lista de parteneriate şi va explora noi funcţionalităţi. Termenii acordurilor nu au fost dezvăluiţi public; People Inc. şi USA Today au confirmat separat că detaliile comerciale sunt confidenţiale.