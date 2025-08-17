Meta pregăteşte a patra restructurare a diviziei sale de inteligenţă artificială din ultimele şase luni

Meta Platforms intenţionează să îşi reorganizeze pentru a patra oară, în doar şase luni, activităţile din domeniul inteligenţei artificiale, a relatat vineri publicaţia The Information, citând trei surse familiare cu planurile companiei, transmite Reuters.

Noua structură ar urma să împartă unitatea Superintelligence Labs în patru echipe: un nou ”TBD Lab” (”to be determined – să fie stabilit”), o echipă de produse care va include asistentul Meta AI, o echipă de infrastructură şi laboratorul Fundamental AI Research (FAIR), axat pe cercetări pe termen lung, au spus două dintre surse.

Meta nu a răspuns solicitărilor de comentarii, iar Reuters nu a putut verifica independent informaţiile.

Pe măsură ce competiţia din Silicon Valley pentru avansul în AI se intensifică, CEO-ul Mark Zuckerberg accelerează planurile pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale generale – maşini capabile să depăşească gândirea umană – şi pentru crearea de noi surse de venit.

Restructurările au venit după plecarea unor membri importanţi din conducere şi după recepţia slabă a celui mai recent model open-source, Llama 4.

Meta a apelat la giganţii financiari PIMCO şi Blue Owl Capital pentru a conduce o finanţare de 29 de miliarde de dolari destinată extinderii centrelor de date din Louisiana rurală.

În iulie, Zuckerberg a declarat că Meta va investi sute de miliarde de dolari pentru a construi mai multe centre masive de date pentru AI.

Luna trecută, compania şi-a majorat prognoza de cheltuieli anuale de capital cu 2 miliarde de dolari, până la un interval de 66–72 miliarde, iar conducerea a avertizat că în 2026 ritmul de creştere a cheltuielilor va depăşi nivelul din 2025, pe fondul costurilor ridicate pentru infrastructură şi salarii competitive pentru atragerea cercetătorilor.