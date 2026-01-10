Meta semnează acorduri de achiziție de energie nucleară cu trei companii

Grupul american Meta Platforms, compania mamă a Facebook și WhatsApp, a anunțat vineri că a semnat acorduri pe 20 de ani pentru a cumpăra energie de la trei centrale nucleare Vistra din centrul Statelor Unite precum și cu alte două companii care speră să construiască reactoare modulare mici (SMR), transmite Reuters.
Meta și alte mari companii de tehnologie doresc să își asigure aprovizionarea cu energie electrică pe termen lung, deoarece inteligența artificială și centrele de date au făcut ca cererea de energie electrică din SUA să crească pentru prima dată în ultimele două decenii.
Într-o postare pe blog, Meta a informat că va achiziționa energie de la centralele nucleare Vistra de la Perry și Davis-Besse, statul Ohio, precum și de la centrala Beaver Valley din Pennsylvania.
Meta a subliniat că acordul va ajuta la finanțarea extinderii centralelor din Ohio precum și la prelungirea duratei de funcționare a centralelor, care sunt autorizate să funcționeze cel puțin până în 2036, unul dintre cele două reactoare de la Beaver Valley fiind autorizat până în 2047.
De asemenea, Meta va ajuta la dezvoltarea unor reactoare modulare mici (SMR) la care lucrează firmele Oklo și TerraPower, ultima fiind susținută de miliardarul Bill Gates.
Susținătorii reactoarelor modulare mici spun că acestea vor permite, la un anumit moment, realizarea de economii de costuri, deoarece pot fi construite în fabrici în loc să fie construite la fața locului. În schimb, criticii spun că SMR-urile vor avea dificultăți în a realiza economii de scară similare cu reactoarele mari actuale. Încă nu există SMR-uri care să funcționeze în SUA și orice viitoare centrale vor avea nevoie de autorizații.
Directorul de afaceri globale al Meta, Joel Kaplan, a declarat că aceste acorduri, împreună cu acordul semnat anul trecut cu Constellation pentru a menține un reactor din Illinois în funcțiune timp de 20 de ani, ‘vor face din Meta unul dintre cei mai importanți cumpărători corporate de energie nucleară din istoria Americii’.
Potrivit Meta, acordurile anunțate vineri vor furniza până la 6,6 gigawați de energie nucleară până în 2035. O centrală nucleară obișnuită are o putere de aproximativ 1 GW. În 2024, Meta a sondat interesul interesul dezvoltatorilor de energie nucleară pentru 1 până la 4 gigawați de energie nucleară.
În paralel, Meta va finanța planurile companiei TerraPower pentru a dezvolta două reactoare SMR capabile să genereze până la 690 de megawați de energie din 2032. Acordul oferă, de asemenea, Meta drepturile pentru energia produsă de până la șase alte reactoare TerraPower până în 2035. Președintele și CEO-ul TerraPower, Chris Levesque, a declarat că acordul va sprijini implementarea rapidă a reactoarelor.
Parteneriatul dintre Meta și Oklo va ajuta la dezvoltarea a până la 1,2 GW de energie în Ohio încă din 2030. Sprijinul Meta ”va ajuta la achizițiile din primele faze ale proiectului”, a declarat Jacob DeWitte, cofondator și CEO al Oklo.