China obligă Meta să anuleze achiziţia de peste 2 miliarde de dolari a startupului AI Manus

Autorităţile din China au ordonat gigantului american Meta Platforms să renunţe la achiziţia startupului de inteligenţă artificială Manus, într-o mişcare care reflectă înăsprirea controlului asupra investiţiilor străine în tehnologii sensibile, transmite Reuters.
Decizia a fost luată de Comisia Naţională pentru Dezvoltare şi Reforme, care a invocat legislaţia privind securitatea naţională şi a cerut părţilor implicate să retragă tranzacţia. Măsura subliniază strategia Beijingului de a împiedica firmele americane să preia talent şi proprietate intelectuală din domeniul AI.
Startupul Manus, controlat de compania-mamă Butterfly Effect, îşi mutase anterior operaţiunile în Singapore şi îşi închisese birourile din China, într-o încercare de a evita restricţiile privind investiţiile şi transferul de tehnologie. Angajaţii companiei au fost deja relocaţi în birourile Meta din Singapore.
Nu este clar pe ce bază juridică exactă China încearcă anularea unei tranzacţii care implică o companie înregistrată în Singapore, însă analiştii consideră că decizia marchează extinderea jurisdicţiei Beijingului asupra tranzacţiilor transfrontaliere care implică tehnologie, date sau fondatori de origine chineză.
Cazul apare pe fondul tensiunilor tehnologice dintre Statele Unite şi China, în contextul în care Washingtonul limitează accesul companiilor chineze la cipuri avansate, iar Beijingul răspunde prin restricţii asupra exportului de tehnologie şi investiţiilor externe.
Fondatorii Manus, Xiao Hong şi Ji Yichao, au fost convocaţi la Beijing pentru discuţii cu autorităţile şi, potrivit unor surse, nu li se permite să părăsească ţara.
Achiziţia fusese realizată de Meta pentru a-şi consolida dezvoltarea de agenţi AI, sisteme capabile să execute sarcini complexe cu intervenţie umană minimă, însă intervenţia autorităţilor chineze ar putea complica semnificativ finalizarea tranzacţiei.