Meta şi-a lansat primii ochelarii de realitate augmentată cu ecran

În parteneriat cu Ray-Ban, gigantul american Meta a lansat o nouă pereche de ochelari de realitate augmentată, care dispune de un ecran virtual.

Numiţi Meta Ray-Ban Display, noii ochelari se remarcă printr-un ecran translucid, care facilitează unele din funcţiile disponibile, în mod tradiţional, pe smartphone, precum realizarea apelurilor video, răspunderea la mesaje, interpelarea AI-ului, navigarea şi altele.

Interacţiunea cu elementele grafice se face prin gesturi şi swipe-uri. Aceste acţiuni sunt făcute de o brăţară specială, care este livrată împreună cu ochelarii.

Brăţara are funcţii de electromiografie, înregistrând activităţile electrice ale muşchilor şi ale nervilor care-i controlează.

Meta a demonstrat unele dintre aceste funcţii pe scenă la Connect 2025, însă nu totul a mers conform planului. Noii ochelari ai companiei nu au putut prelua un apelul în faţa publicului, arătând că nu totul va funcţiona cum pretinde compania.

Aceiaşi ochelari au o cameră foto şi funcţionalitate audio, putând, printre altele, să redea muzică de pe Spotify.

Ochelarii Meta Ray-Ban Display vor costa 800 de dolari şi vor fi disponibili din 30 septembrie în Statele Unite, urmând ca disponibilitatea să fie extinsă la începutul anului viitor, când aceştia vor fi vânduţi în Canada, Marea Britanie, Franţa şi Italia.