Metrorex a raportat pierderi de peste 312 milioane lei în 2025

Metrorex a închis anul 2025 cu o cifră de afaceri de 1,263 miliarde de lei și pierderi de 312 milioane de lei, în creștere cu 72,27% față de pierderile consemnate la 31 decembrie 2014, de 181 milioane de lei, potrivit situației financiare anuale, publicate de companie.

Din total, 203,4 milioane de lei reprezintă pierdere din activitatea de exploatare (operare și administrare infrastructură), iar 108,6 milioane de lei pierdere din activitatea de investiții.

‘Metrorex SA a înregistrat la data de 31.12.2025 un rezultat financiar reprezentând pierdere în sumă de 312.065.82 mii lei, rezultat obținut ca diferență între veniturile totale realizate în valoare de 2.340.746,44 mii lei și cheltuielile totale realizate în valoare de 2.652.812,26 mii lei. Față de bugetul Metrorex SA aprobat pentru 31.12.2025, în care era prevăzut un rezultat brut pe 0, pierderea înregistrată de companie la data de 31.12.2025 este în sumă de 312.063,82 mii lei în principal ca urmare a nerealizării veniturilor proprii din activitatea de transport călători cu metroul, ținând seama că numărul călătorilor plătitori transportați realizat în anul 2025 a fost de 153.271.405 călători, cu circa 13% mai mic decât cel prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, de 176.000.000 călători, și a înregistrării la poziția bugetară ‘cheltuieli privind ajustările și provizioanele’ a sumei de 260.553,89 mii lei reprezentând ajustări pentru creanțe neîncasate provenite în principal din penalități pentru nerealizarea obligațiilor contractuale în contractul nr. 143/2020 încheiat cu Alstom Transport SA pentru livrare de trenuri de metrou’, se arată în document.

Alte cauze care au condus la consemnarea de pierderi sunt nealocarea subvenției pentru efectuarea serviciului public de transport călători cu metroul în cuantumul necesar fundamentat și suportarea din veniturile proprii a cheltuielilor pentru întreținerea infrastructurii feroviare de transport cu metroul.

‘Metrorex SA a încheiat exercițiul financiar al anului 2025 cu un rezultat brut negativ din activitatea de exploatare reprezentând pierdere în valoare de 23.433,22 mii lei, din care 3.765,13 mii lei profit din activitatea de operare și 207.198,36 mii lei pierdere din activitatea de administrare infrastructură, și cu rezultat brut negativ în valoare de 108.632,60 mii lei din activitatea de investiții, astfel rezultatul brut pe societate este pierdere de 312.065,82 mii lei’, conform situației financiare.

Veniturile totale la 31 decembrie 2025 sunt în sumă de 2,341 miliarde lei, în scădere cu 26,96% față de cele raportat la finele lui 2024, în timp ce cheltuielile totale au fost mai mici, de 2,653 miliarde lei vs 3,386 miliarde lei.

În cadrul veniturilor din exploatare, care s-au situat la 2,335 miliarde lei, mai mici cu 27,12% comparativ cu cele din 2024, veniturile din activitatea de transport au înregistrat o creștere cu 31,72%. Metrorex a avut anul trecut venituri proprii de 390,211 milioane de lei, față de 296,233 milioane de lei în 2024, pe fondul scumpirilor operate la 1 ianuarie când o călătorie simplă a ajuns la 5 lei, de la 3 lei.

Cheltuielile cu personalul au fost în 2025 de 1,032 miliarde lei, din care 889,402 milioane de lei au reprezentat salariile (518,175 milioane lei salarii de bază plus 371,227 milioane lei sporuri, prime și alte bonificații), 49,644 milioane de lei bonusuri, 232.460 lei – alte cheltuieli cu personalul, 973.940 lei – cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, iar 91,804 milioane lei – obligații de plată la bugetul consolidat.

Cifra de afaceri consemnată de Metrorex la finele anului trecut este de 1,263 miliarde lei, realizându-se în procent de 90,19% față de bugetul programat, unde s-au prevăzut 1,401 miliarde lei (venituri din producția vândută – 390,211 milioane lei și venituri din subvenție de exploatare aferentă cifrei de afaceri nete – 873 milioane lei).

‘Veniturile din producția vândută în valoare de 390.211,06 mii lei s-au realizat în proporție de 73,96% având în vedere în principal înregistrarea veniturilor din transport călători cu metroul la 12 luni, în cuantum de 352.971,62 mii lei, mai mici cu 138.216,38 mii lei față de cele estimate la 12 luni, în sumă de 491.188 mii lei, ca urmare a realizării unui număr de călători la 12 lumi (153.271.405 călători) mai mic decât cel estimat la 12 luni (176.000.000 călători)’, se menționează în document.

Subvenția pentru transport călători cu metroul alocată Metrorex pentru anul 2025, în cuantum de 873 milioane lei, reprezintă circa 43,64% din valoarea cheltuielilor realizate pentru asigurarea serviciului public social de transport călători cu metroul.

În ceea ce privește cheltuielile totale, față de programul BVC/2025 la data de 31 decembrie 2025, acestea s-au realizat în proporție de 99,58%. În structură, cheltuielile din exploatare s-au realizat în procent de 99,58%, în timp cheltuielile financiare s-au realizat în proporție de 66,94%.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 1,032 miliarde lei, s-au realizat în procent de 97,72% față de cele programate în BVC/2025 aprobat, unde era prevăzută suma de 1,056 miliarde lei, având în vedere că personalul înregistrat la data de 31 decembrie 2025, respectiv 4.973 salariați, a fost inferior celui prognozat, de 5.003 salariați.