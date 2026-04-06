Microsoft: Copilot este pentru divertisment

Contrar marketingului derulat de companie, în termenii de utilizare impuşi de Microsoft pentru AI-ul Copilot scrie că acesta ar trebui folosit numai pentru divertisment

În termenii de folosire ai AI-ului Copilot, actualizaţi ultima oară în urmă cu câteva luni, scrie: „Copilot este destinat exclusiv divertismentului. Poate face greşeli şi este posibil să nu funcţioneze conform aşteptărilor.”

În aceiaşi termeni, Microsoft a mai scris: „Nu vă bazaţi pe Copilot pentru sfaturi importante. Folosiţi Copilot pe propriul risc”.

Meniţi să limiteze responsabilitatea companiei în cazul unor eventuale procese, termenii de utilizare ai lui Copilot arată neîncrederea pe care chiar Microsoft o are în propriile soluţii de inteligenţă artificială.

Faptul că Microsoft recomandă folosirea lui Copilot doar pentru amuzament intră în contradicţie cu toată strategia de produs şi marketingul făcute de companie.

Microsoft vinde mai multe versiuni de Copilot, inclusiv pentru productivitate şi, mai nou, pentru sănătate. În acelaşi timp, compania a folosit Windows ca o platformă de lansare pentru Copilot, care a fost introdus forţat în mai multe componente ale sistemului de operare.

Nici productivitatea şi nici sănătatea nu au legătură cu divertismentul pentru care Microsoft spune că AI-ul Copilot ar trebui folosit.

În general, producătorii soluţiilor de AI au scris termenii de folosire în aşa fel încât să fie acoperiţi în cazul eventualelor procese, însă Microsoft a mers cel mai departe dintre acestea, vorbind despre utilizare doar pentru amuzament.