Ministrul Agriculturii: România se apropie de obiectivul strategic de a-și asigura consumul de carne din producția internă

România se apropie de obiectivul strategic de a-și asigura consumul de carne din producția internă, reducând dependența de importuri, ceea ce arată că programele demarate de Ministerul Agriculturii și și Dezvoltării Rurale (MADR) produc rezultate concrete, susține ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Potrivit datelor transmise de MADR, sacrificările de animale în România au înregistrat o creștere de 9,5%, în primul semestru al acestui an, iar producția de carne a crescut cu 13% față de perioada similară a anului trecut.

‘Este cea mai bună dovadă că politicile și programele demarate de Ministerul Agriculturii produc rezultate concrete. Creșterea sacrificărilor și a producției de carne ne arată că am aplicat măsurile de sprijin corecte, așteptate de fermierii și procesatorii noștri, iar România se apropie de obiectivul strategic de a-și asigura consumul de carne din producția internă, reducând dependența de importuri’, a declarat Florin Barbu.

Această evoluție pozitivă reprezintă un pas important către atingerea obiectivului de autosuficiență alimentară, inclusiv în sectorul cărnii de porc. După rezultatele obținute în sectorul cărnii de pasăre, unde România a ajuns să-și asigure consumul intern și să exporte cantități semnificative pe piața europeană, MADR aplică aceeași strategie și în sectorul de creștere a porcilor.

‘Prin programele de investiții în ferme, sprijinul pentru reproducția suinelor, finanțările dedicate procesării prin programul Investalim și politicile de susținere a consumului de produse românești, România își consolidează poziția pe piața europeană a produselor agroalimentare. MADR va continua să susțină creșterea capacităților de producție și procesare, pentru ca România să atingă, în cel mai scurt timp, autosuficiența și în sectorul cărnii de porc, urmând exemplul de succes al sectorului avicol’, informează MADR.