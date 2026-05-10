Tanczos: Combaterea pestei porcine africane este o prioritate strategică și necesită o abordare mai eficientă

Măsurile adoptate până în prezent pentru combaterea pestei porcine africane trebuie reevaluate înaintea adoptării unor noi reglementări, în condițiile în care acestea nu au produs efectele așteptate, a transmis, duminică, pe pagina sa de socializare, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna.

‘Astăzi, la Oradea, alături de ANSVSA (Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, n.r.), m-am întâlnit cu marii producători de porc din vestul țării. Este continuarea demersului început odată cu preluarea mandatului, de consultare cu reprezentanții producătorilor, procesatorilor, cât și ai retailerilor, pentru a găsi cele mai bune soluții la provocările cu care se confruntă sectorul suin. Trebuie să evaluăm de ce măsurile adoptate până acum nu au produs efectele scontate, înainte de a lua orice decizie de reglementare în vederea eradicării pestei porcine africane și a susținerii consumului de carne proaspătă produsă în România’, a menționat Tanczos, pe Facebook.

Potrivit ministrului, prioritățile vizează sprijinirea producătorilor autohtoni, combaterea mai eficientă a pestei porcine africane și utilizarea unor tehnologii moderne în marile ferme.

‘Producătorii autohtoni trebuie sprijiniți astfel încât carnea de porc proaspătă produsă în România să fie preferată de procesatori și să ajungă la consumatori în cantități cât mai mari. Combaterea pestei porcine africane este o prioritate strategică și necesită o abordare mai eficientă, deoarece afectează atât marii producători, cât și micile gospodării’, a adăugat ministrul interimar al Agriculturii.

În opinia sa, creșterea porcilor în gospodării face parte din tradiția și identitatea rurală românească.

‘Acest model trebuie respectat, concomitent cu educarea și conștientizarea responsabilității fiecărui crescător. Având în vedere și precedentele din județul Bihor, este important ca marile ferme să utilizeze tehnologii moderne, care să respecte normele de mediu și să asigure o bună conviețuire cu comunitățile locale’, a mai scris demnitarul.

El a precizat că autoritățile analizează despăgubiri pentru fermieri, acorduri comerciale și noi măsuri de sprijin pentru sectorul suin.

‘Le-am promis fermierilor că verificăm situația legislației privind despăgubirile și adoptăm normele necesare ca cei afectați de restricții să fie despăgubiți corect. Totodată, analizăm posibilitatea încheierii unor acorduri comerciale cu Moldova și Ucraina, care ar putea fi o piață de desfacere pentru producătorii autohtoni. În această perioadă ne concentrăm pe măsurile imediate, care pot fi luate chiar și în condițiile guvernului interimar pentru ajutorul sectorului suinelor, dar și analiza posibilității adoptării de noi forme de sprijin, în contextul regulilor europene’, a mai scris Tanczos Barna.