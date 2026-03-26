Ministrul german de Finanțe anunță reforme profunde pentru a stimula avansul economiei

Ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, a propus miercuri măsuri, inclusiv reformarea impozitului pe venit și plafonarea profiturilor excesive ale companiilor energetice, pentru a stimula expansiunea economiei, spunând că țara are nevoie de un nou model de creștere, transmite Reuters.

‘Dacă Germania rămâne o țară puternică depinde doar de noi. Noi singuri vom decide asta. Avem nevoie să fim lideri pe segmentul tehnologic, să avem condiții competitive pentru investiții, o bază industrială modernă, lanțuri de aprovizionare sigure și piețe de capital funcționale’, a declarat Klingbeil.

Cea mai mare economie europeană nu reușește de la pandemie să înregistreze un ritm solid de creștere, sporirea concurenței din China și prețurile mai ridicate la energie afectând modelul economic orientat spre export, iar noua creștere a prețurilor la energie, în urma războiului din Iran, reprezintă o nouă amenințare la adresa redresării.

‘Politicile greșite ale președintelui Trump au un impact direct asupra veniturilor oamenilor de aici’, a afirmat ministrul german de Finanțe.

Acesta a propus plafonarea profiturilor excesive ale companiilor energetice, câștigurile urmând să fie folosite pentru atenuarea poverii asupra consumatorilor, alături de o limită de preț obligatorie.

Klingbeil, care lucrează la elaborarea proiectului de buget pe 2027, a spus că reformele vor include consolidarea fiscală, cu o analiză detaliată a veniturilor și cheltuielilor.

Piața muncii din Germania este afectată de nivelul ridicat al muncii part-time, de stimulentele pentru pensionarea anticipată și sistemul de impozitare care în unele cazuri descurajează munca suplimentară, a declarat Klingbeil.

Acesta a adăugat: ‘Vreau să creez un sistem în care este plătită voința de a performa’.

Conform noilor propuneri, Germania va renunța la actualul sistem de împărțire a veniturilor pentru cuplurile căsătorite, care reduce impozitele pentru partenerii cu câștiguri inegale. În practică, sistemul majorează rata efectivă pentru angajații cu venituri mai mici, descurajându-i să lucreze mai multe ore, într-o țară în care jumătate din femei lucrează part-time.

De asemenea, Klingbeil a cerut schimbări ale impozitului pe venit, prin care 95% din angajați vor beneficia de sute de euro pe an.

‘Oricine lucrează din greu și lucrează mai mult va avea în final mai mulți bani în buzunar ca rezultat al acestei reforme. Cei cu salarii mai mari și cei care dețin active valoroase ar trebui să suportă o mai mare parte din povară’, a afirmat ministrul german de Finanțe.

Acesta s-a referit și la o reformă a sistemului privat de pensii și la introducerea unui sistem de pensii ocupațional obligatoriu finanțat de angajați și angajatori, pentru a încuraja oamenii să lucreze mai mult timp.

El s-a declarat în favoarea ‘reducerii radicale’ a birocrației și la reducerea controlului statului, alături de pedepse mai mari pentru cei care încalcă reglementările. De asemenea, a sugerat taxe țintite pentru protejarea companiilor interne.

Deciziile de investiții nu trebuie să fie în întregime determinate de câștigurile pe termen scurt, deoarece acest timp de comportament costă locuri de muncă și erodează cunoștințele tehnice, a apreciat Klingbeil.