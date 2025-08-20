Ministrul Muncii: Reformăm sistemul de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale va pune în curând în transparență publică noile criterii privind încadrarea în grad de handicap și o metodologie care va limita abuzurile, a anunțat, marți, ministrul de resort, Petre Florin Manole.

‘Reformăm sistemul de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap! Această reformă va fi doar despre cei care trăiesc zi de zi cu o dizabilitate și care au nevoie de sprijin real și corect din partea statului. De ani de zile, sistemul a fost pus la încercare. Există situații clare de abuzuri și fraude, persoane care au obținut grade de handicap fără să aibă nevoie, în timp ce alții, cu probleme reale, s-au lovit de birocrație și de evaluări inegale. Această nedreptate a slăbit încrederea oamenilor în instituții și a îngreunat accesul la resurse pentru cei care chiar au nevoie. În curând, Ministerul Muncii va pune în transparență publică noile criterii privind încadrarea în grad de handicap și o metodologie care va limita abuzurile, va proteja adevărații beneficiari și resursele statului’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că, în controalele efectuate în diverși ani, au fost identificate probleme și tipologii de fraude și pentru toate au fost dispuse măsuri de remediere și reverificări suplimentare.

‘Însă, este clar că actualul sistem lasă loc pentru fraude. Banii contribuabililor nu ajung doar la beneficiarii onești. Avem multe situații unde lipsesc cererile de evaluare complexă, documentele de identitate, referatele, scrisorile medicale. În unele cazuri s-au folosit parafe falsificate. Există procente importante din dosarele verificate care nu respectau criteriile de încadrare în grad de handicap’, a explicat Manole.

Acesta a precizat că în unele cazuri au fost sesizate organele de cercetare penală. În altele, jumătate din dosarele verificate, nu existau documente medicale. De asemenea, sute de persoane figurau în sistemul informatic, dar nu aveau documente fizice care să susțină deciziile.

‘Noile criterii și metodologia pe care le vom propune vor face ca toate aceste probleme să fie mult diminuate și, astfel, resursele publice să fie utilizate corespunzător’, a punctat ministrul Muncii.