Ministrul Muncii: Sistemul Revisal devine Reges-Online, de la 1 octombrie

Platforma Revisal va deveni Reges-Online, începând cu data de 1 octombrie 2025, a anunțat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, într-o postare publicată, vineri, pe pagina sa de Facebook.

‘De la 1 octombrie 2025, REVISAL devine REGES-ONLINE. Este un pas spre mai multă transparență, siguranță și accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă. Nu e nevoie să mutați datele, totul este deja în sistem. Trebuie doar să vă creați cont, rapid și simplu. Îi încurajez pe angajatori să se înroleze din timp, pentru a evita aglomerația și amenzile, dar mai ales pentru a arăta responsabilitate față de oamenii pe care îi au în grijă’, a scris oficialul.

Pe data de 27 martie 2025, Guvernul României a aprobat implementarea unui nou sistem online pentru evidența salariaților, denumit Reges-Online, un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Utilizarea noului sistem aduce o serie de beneficii, printre care digitalizarea completă a procesului de gestionare a datelor privind raporturile de muncă.