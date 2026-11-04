Ministrul Sănătăţii: Am suplimentat bugetele pentru cele mai critice zone din sănătate cu încă 230 de milioane de lei

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a suplimentat bugetele pentru cele mai critice zone din sănătate cu încă 230 de milioane de lei. El precizează că situaţia de criză din Unităţile de Primiri Urgenţe (UPU) va fi deblocată prin suplimentarea bugetelor cu încă 130 de milioane de lei, faţă de cele 150 de milioane de lei alocate acum două săptămâni.

”Am suplimentat bugetele pentru cele mai critice zone din sănătate cu încă 230 de milioane de lei. 100 de milioane de lei în plus pentru Acţiunile Prioritare (AP) din sănătate, programele naţionale ale Ministerului Sănătăţii prin care finanţăm direct cele mai critice zone din spitale: pacienţii critici din secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI), pacienţii cu accident vascular cerebral (AVC), pacienţii cu infarct miocardic acut şi alţi pacienţi cu afecţiuni grave”, scrie Alexandru Rogobete pe Facebook.

El precizează că, din suma totală alocată Acţiunilor Prioritare, 60 de milioane de lei merg către unităţile de Anestezie şi Terapie Intensivă, 10 milioane de lei către programul pentru pacienţii cu accident vascular cerebral şi 9 milioane de lei către programul pentru pacienţii cu infarct miocardic acut.

”Situaţia de criză din Unităţile de Primiri Urgenţe (UPU) va fi deblocată prin suplimentarea bugetelor cu încă 130 de milioane de lei, faţă de cele 150 de milioane de lei alocate acum două săptămâni. Reuşim astfel să asigurăm materialele sanitare şi medicamentele pentru cele mai mari urgenţe din sănătate, dar şi pentru secţiile în care sunt trataţi pacienţii critici” menţionează ministrul.

Rogobete precizează că, ”odată cu aceste suplimentări, ajung la sumele pe care Ministerul Sănătăţii le-a propus încă de la începutul acestui an, dar care, din păcate, au fost reduse din cauza lipsei de viziune şi de înţelegere a sistemului de sănătate de către fosta conducere a Guvernului”.

”Vreau să mulţumesc întregului personal medical care nu şi-a pierdut încrederea şi să asigur pacienţii că monitorizăm zi de zi situaţia din sănătate, astfel încât spitalele să poată acorda prompt serviciile medicale de care pacienţii au nevoie. Cu echilibru, cu dialog şi cu calm, reuşim să readucem încrederea în sistemul de sănătate”, ma transmite Rogobete.