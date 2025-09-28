Ministrul Sănătății anunță măsuri ‘ferme și concrete’ pentru prevenirea și limitarea infecțiilor nosocomiale

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, sâmbătă, măsuri ‘ferme și concrete’ pentru prevenirea și limitarea infecțiilor nosocomiale, el arătând că tragedia de la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iași nu s-a produs din lipsă de echipamente sau resurse, ci din nerespectarea protocoalelor și reacția întârziată a instituțiilor.

‘Am dispus demiterea conducerii DSP Iași și am solicitat Președintelui CJ Iași schimbarea managerului spitalului, din cauza reacției întârziate și a lipsei grave de coordonare administrative și procedurale.

Raportul Corpului de Control va fi făcut public, pentru a asigura transparență și responsabilitate. Nu exclud noi demiteri și sancțiuni. Pot să înțeleg multe, dar nepăsarea, indolența, dezordinea și haosul administrativ NU vor fi tolerate. Nu mai merge ‘las’ că e bine și așa’! Cine nu își face treaba, pleacă acasă – indiferent de cine este pus acolo! Nu ne limităm doar la sancțiuni. Am decis implementarea unor măsuri ferme și concrete’, a scris ministrul pe Facebook.

Astfel, acesta anunță crearea unui program național AP-IAAM, finanțat direct de Ministerul Sănătății, pentru achiziția de dezinfectanți, materiale de protecție, echipamente, filtre HEPA și consumabile pentru reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale și modificări legislative și training obligatoriu pentru tot personalul medical privind prevenirea și limitarea infecțiilor nosocomiale.

De asemenea, în lista de măsuri sunt incluse extinderea echipele secțiilor ATI cu personal specializat și format corespunzător în controlul și monitorizarea infecțiilor (inclusiv prin posibilitatea de includere a medicilor epidemiologi în normativul de personal al secțiilor ATI) și sancțiuni clare și aplicabile imediat pentru nerespectarea protocoalelor specifice pentru controlul, monitorizarea și limitarea infecțiilor nosocomiale.

‘Această tragedie nu s-a produs din lipsă de echipamente sau resurse, ci din nerespectarea protocoalelor și reacția întârziată a instituțiilor’, afirmă Alexandru Rogobete.

Șase copii care au fost internați la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iași au murit în ultimele zile, fiind infectați cu bacteria ‘Serratia Marcescens’.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a amendat cu 10.000 de lei epidemiologul spitalului, pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecțiilor nosocomiale, cu aceeași sumă fiind sancționat și medicul ATI, pentru nerespectarea protocoalelor, și cu 50.000 de lei spitalul, tot pentru nerespectarea protocoalelor.