MIPE: Reorganizarea ministerului se desfășoară cu respectarea strictă a Codului administrativ

Procesul de reorganizare din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) se desfășoară cu respectarea strictă a Codului administrativ, iar toți funcționarii publici vizați își vor continua activitatea în cadrul instituției, în noile structuri reorganizate, în condiții de stabilitate juridică și funcțională, fără a le fi afectate drepturile salariale și fără să existe disponibilizări, a informat ministerul de resort, într-un comunicat de presă transmis, vineri, AGERPRES.

Precizările MIPE vin în contextul în care un grup de angajați din instituție a anunțat declanșarea unui protest de tip grevă japoneză.

Potrivit sursei citate, reorganizarea ministerului este rezultatul unei decizii adoptate de Guvernul României prin OUG nr. 21/2025, în baza unei hotărâri aprobate în ședință oficială. Concret, aceasta urmărește remedierea blocajelor persistente în implementarea Programului Tranziție Justă – un program de importanță strategică pentru dezvoltarea echilibrată a regiunilor afectate de tranziția către o economie verde. Prin decizia Guvernului, atribuțiile aferente Programului Tranziție Justă sunt transferate către o structură consolidată – Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Aceasta va asigura relansarea proceselor operaționale și o mai bună coordonare a implementării programului.

‘Procesul de reorganizare se desfășoară cu respectarea strictă a Codului administrativ. Toți funcționarii publici vizați își vor continua activitatea în cadrul MIPE, în noile structuri reorganizate, în condiții de stabilitate juridică și funcțională, fără a le fi afectate drepturile salariale și fără să existe disponibilizări. Ministerul își menține disponibilitatea pentru un dialog deschis, echilibrat și constructiv. Comunicarea cu structurile interne rămâne o prioritate, iar implicarea activă a angajaților în procesul de optimizare a activității este nu doar binevenită, ci esențială pentru consolidarea performanței instituționale. Subliniem că protestele, inclusiv cele de tip grevă japoneză, pot fi exprimate legal și cu respectarea prevederilor în vigoare, fără a afecta activitatea instituției’, se arată în comunicat.

Reprezentanții instituției subliniază că măsura de reorganizare a fost fundamentată pe o analiză tehnică detaliată privind funcționarea Autorității de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ), structură care a înregistrat întârzieri majore în lansarea apelurilor de proiecte, evaluare și contractare.

‘Comisia Europeană a reiterat necesitatea consolidării AM PTJ, semnalând probleme de funcționare, deficiențe de management și o capacitate redusă de reacție. Printre problemele semnalate se numără întârzierile în lansarea apelurilor, utilizarea unor metodologii de evaluare neaprobate și întârzieri în contractare. Aceste aspecte au fost confirmate și prin raportul de audit de sistem desfășurat recent, în urma căruia Comisia așteaptă măsuri de remediere. De asemenea, au fost exprimate rezerve cu privire la reacțiile oferite de AM în relație cu activitatea auditorilor europeni. În ceea ce privește relația cu beneficiarii Programului Tranziție Justă, măsura reorganizării instituționale are ca obiectiv tocmai remedierea acestor disfuncționalități și asigurarea unui parcurs predictibil, coerent și profesionist pentru toate proiectele depuse sau în curs de lansare’, notează MIPE.

În același timp, ministerul de resort afirmă că beneficiarii sunt asigurați că măsurile luate vor conduce, într-un interval scurt de timp, la o îmbunătățire semnificativă a capacității instituționale, la predictibilitate în calendarul apelurilor și la o relație administrativă mai eficientă.