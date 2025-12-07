MMFTSS: 2.472 de persoane au suferit accidente de muncă, în prima jumătate a anului

Un număr de 2.472 persoane au suferit accidente de muncă în primele șase luni din 2025, cu 17% mai puține față de aceeași perioadă a anului anterior, iar 32 dintre acestea și-au pierdut viața (minus 59%), conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și consultate de AGERPRES.

Sectoarele economiei naționale în care au avut loc cele mai multe accidente de muncă în primul semestru al acestui an au fost: Activitate nedeclarată, cu 250 de accidentați (10,1% din totalul accidentaților din economia națională), Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor, cu 228 de accidentați (9,2% din total), Transporturi terestre și transporturi prin conducte, cu 134 de accidentați (5,4% din total), Activități referitoare la sănătatea umană, cu 120 de accidentați (4,9% din total) și Industria alimentară, cu 117 de accidentați (4,7% din total).

Sectoarele economiei naționale în care au fost înregistrate accidente mortale de muncă au fost: Lucrări de geniu civil, Comerț cu ridicata și amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor și Activitate nedeclarată, cu câte 3 accidentați mortal.

În perioada ianuarie-iunie 2025, un număr mare de accidentați în muncă s-a înregistrat în București – 671 de cazuri, reprezentând 27% din totalul accidentaților pe țară, și județele Constanța – 95 de cazuri (3,8% din total), Timiș – 91 de cazuri (3,7% din total), Sibiu – 90 de accidentați (3,6% din total) și Argeș – 88 de accidentați (3,5 % din total).

Accidentați mortal în muncă au fost înregistrați în județele Teleorman – 5 cazuri (15,6% din totalul persoanelor accidentate mortal pe țară), Maramureș – 3 cazuri (9,3% din total) și Suceava – 3 perosane (9,3% din total).

Din punct de vedere al vârstei persoanelor accidentate, analiza accidentelor de muncă a evidențiat faptul că persoanele cu vârsta cuprinsă între 50-60 de ani dețin ponderea cea mai mare a accidentaților în muncă, de 30,2%, urmate de persoanele cu vârsta cuprinsă între 40-50 de ani, care au avut ponderea de 26,5%. Persoanele din grupa de vârsta 50-60 de ani au reprezentat 34,4% din totalul accidentaților mortal în primele 6 luni ale anului 2025.

Din analiza accidentelor de muncă pe primele 6 luni ale anului 2025 din punct de vedere al vechimii la locul de muncă a accidentaților a rezultat faptul că 1.627 de lucrători, adică 41% din totalul accidentaților, erau persoane cu vechime de până la 5 ani (dintre care de lucrători accidentați, adică 23,2%, cu vechime la locul de muncă sub 1 an), iar cei din grupa de vechime 5-10 ani au reprezentat 9,3% din totalul accidentaților.