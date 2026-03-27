Molnar (ANRE): Peste 330.000 de prosumatori injectează energie în piață, creând și lucruri bune, și lucruri rele

România are peste 300.000 de prosumatori, actori care nu mai sunt pasivi și ajung să injecteze energie în piață, creând și lucruri bune, și lucruri rele, a afirmat, joi, Alexandru Molnar, director al Direcției Reglementări Piață Angro de Energie din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), la o conferință de specialitate.

‘Lucrurile, cel puțin pe zona de OUG, compensații, se deblochează ușor, ușor. S-au făcut eforturi de către colegii mei săptămâna trecută, astfel încât lucrurile să înceapă să meargă din nou și acesta este semnalul pe care îl pot transmite: că procesul se deblochează. Astăzi, tehnologia a ajuns să ne ducă în direcția în care energia să poată fi stocată, să apară instalații și noi actori în sistemul energetic, care permit o schimbare care are influențe directe și asupra piețelor, atât asupra piețelor de energie, cât și asupra celor de servicii, de sisteme de toate felurile. De asemenea, învățăm că energia trebuie să fie produsă de cineva și să ajungă cumva la noi, prin piață, prin rețele și așa mai departe. Astăzi, învățăm că energia trebuie să ne-o producem singuri, pe cât posibil. Au apărut peste 300.000 de prosumatori, au apărut peste 300.000 de actori, care nu mai sunt pasivi, care sunt activi. Unii dintre ei, dincolo de consumul pe care și-l asigură din surse proprii, ajung să injecteze în piață, creând și lucruri bune, și lucruri rele. Toate reglementările, toate legislația, tot ce avem în viitor de făcut este să acomodăm aceste noi tendințe, aceste noi provocări ale pieței cu tot ce știam înainte, cu valul mare de proiecte de regenerabile, de toate felurile, chiar și clasice, care pun presiuni, de asemenea, asupra sistemului’, a menționat Molnar.

Acesta a adăugat că o preocupare importantă a instituției pe care o reprezintă se referă la implementarea Directivei referitoare la comunitățile de energie.

‘ANRE, după cum știți, aplică legislația primară, creează reglementări pentru a implementa ceea ce Guvernul hotărăște să se întâmple în țara asta. În plus, aplicăm reglementări europene, care vin în valuri-valuri. Nu apucăm să implementăm unele și vin deja altele peste noi. În prezent, avem o mare preocupare în a implementa comunitățile de energie, care a fost Directivă transpusă, ce sprijină comunitățile de energie. Urmează, ca prin ordonanță să fie transpuse și prevederile pachetului cu un nou model de piață, în fapt niște ajustări ale modelului de piață din 2019, care vor însemna provocări peste provocări pentru toată lumea, inclusiv pentru noi’, a spus reprezentantul ANRE.

AFEER a organizat, joi, la București, cea de-a X-a ediție a Conferinței Anuale pe teme privind piața de energie.