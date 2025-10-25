Moody’s menține ratingul Franței la Aa3, dar a schimbat perspectiva de la stabilă la negativă

Agenția de evaluare financiară Moody’s a menținut vineri ratingul de credit al Franței, modificând în același timp perspectiva de la ‘stabilă’ la ‘negativă’, lansând astfel un avertisment acestei țări, în plină dezbatere bugetară în parlament, relatează AFP.

Moody’s a menținut ratingul la Aa3 (datorie de grad investițional), în timp ce concurenții săi Fitch, pe 12 septembrie, și apoi S&P Global, săptămâna trecută, i-au redus ratingul cu o treaptă la A+ (datorie de grad mediu-superior).

Prin această modificare, Moody’s a explicat că a dorit să reflecte ‘riscurile crescânde ale unei slăbiri a instituțiilor și a guvernării în Franța, precum și o reducere parțială a reformelor structurale’.

Agenția evidențiază riscul ‘fragmentării durabile a peisajului politic al țării’, care riscă ‘să submineze funcționarea instituțiilor’, cu guverne ‘continuând să se lupte pentru a obține o majoritate parlamentară’.

Incapacitatea de a adopta legi care să abordeze ‘eficient provocările ar slăbi instituțiile țării’, a continuat acesta.

‘În absența unor bugete care să oprească (efectiv) cheltuielile sau să crească veniturile, deficitul va rămâne mai mare și mai durabil decât anticipăm în prezent’, a adăugat agenția.

Ministrul francez al economiei și finanțelor, Roland Lescure, a ‘luat act’ imediat de decizie, despre care a spus că ‘reflectă necesitatea absolută de a construi o cale în comun spre un compromis bugetar’.

Guvernul, continuă comunicatul transmis AFP, ‘rămâne angajat să atingă obiectivul de deficit de 5,4% din PIB anunțat pentru 2025 și să urmeze o traiectorie ambițioasă de reducere a deficitului public, pentru a reveni sub 3% din PIB în 2029, menținând în același timp creșterea economică’.