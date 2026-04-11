Franţa vrea să renunţe la Windows şi să treacă la Linux, invocând „suveranitatea digitală”

Franţa a anunţat că intenţionează să migreze computerele guvernamentale de la Microsoft Windows la sistemul open-source Linux, într-un efort de a reduce dependenţa de tehnologia americană şi de a-şi recâştiga controlul asupra datelor şi infrastructurii digitale.

Ministrul David Amiel a declarat că statul nu mai poate accepta lipsa controlului asupra propriilor sisteme, în contextul unui concept tot mai prezent în Europa, „suveranitatea digitală”. Autorităţile nu au comunicat un calendar clar al tranziţiei şi nici distribuţia Linux vizată.

Decizia vine pe fondul unei tendinţe mai largi la nivel european, unde instituţiile UE analizează reducerea dependenţei de furnizori externi, în special din SUA. Iniţiativa este alimentată şi de riscuri geopolitice, inclusiv utilizarea sancţiunilor şi restricţiilor tehnologice în relaţiile internaţionale.

Franţa a făcut deja paşi concreţi în această direcţie, renunţând la Microsoft Teams în favoarea unei soluţii locale bazate pe Jitsi şi anunţând migrarea platformei de date din sănătate către o infrastructură considerată „de încredere”.

Mişcarea semnalează o schimbare strategică: tehnologia nu mai este doar un instrument operaţional, ci un element central de suveranitate naţională.