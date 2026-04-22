Franța va reduce cu 6 miliarde euro cheltuielile publice, pentru a compensa costul războiului

Guvernul francez pregătește reduceri ale cheltuielilor publice de șase miliarde de euro, pentru a compensa costul războiului din Orientul Mijlociu, deoarece consideră că nu are marjă de manevră din cauza deficitului, în contextul datoriei ridicate și al presiunii piețelor, odată cu creșterea ratelor dobânzilor, relatează agenția EFE.

Ministrul de Finanțe, David Amiel, a prezentat marți acest plan, care prevede o reducere de patru miliarde euro a cheltuielilor Administrației de Stat și cu două miliarde a celor cu programele sociale.

Ministrul Economiei, Roland Lescure, a estimat, cu câteva ore înainte, că, momentan, efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra finanțelor publice franceze se situează între 4 și 6 miliarde euro, cea mai mare parte provenind din creșterea costurilor de finanțare a datoriei (circa 3,5 miliarde în plus în acest an).

Amiel a anunțat aceste reduceri la finalul unei reuniuni a comitetului de alertă privind finanțele publice, la care au participat și Lescure și reprezentanți parlamentari, municipali, din Securitatea Socială, ai sindicatelor și patronatelor.

Toate acestea cu câteva ore înainte ca premierul Sebastien Lecornu să prezinte un plan de ajutor selectiv pentru a compensa creșterea prețurilor carburanților în cazul categoriilor cele mai afectate.

În primul plan în acest sens, prezentat în urmă cu o lună, sunt măsuri în special pentru transportatori, agricultori și pescari, precum și pentru familiile cu venituri reduse, în valoare de 130 milioane euro.

Săptămâna trecută, ministrul Economiei a revizuit ușor în scădere perspectivele de creștere economică pentru 2026, care ajung astfel la 0,9%, față de 1% anterior.