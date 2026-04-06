12% dintre benzinăriile franceze au rămas fără unii dintre carburanții pe care îi vând de obicei

12% dintre benzinăriile franceze au rămas fără unii dintre carburanții pe care îi vând în mod obișnuit, arată datele guvernamentale, care insistă, însă, că acest lucru nu înseamnă că există probleme de aprovizionare sau penurii, transmite EFE.

O serie de surse guvernamentale au insistat luni că acest procent, care a fost înregistrat sâmbătă, 4 aprilie, ultima dată pentru care sunt disponibile date actualizate, se datorează ‘problemelor logistice locale și izolate concentrate la benzinăriile din rețeaua TotalEnergies’.

Motivul este un ‘aflux neobișnuit’ în rețeaua de benzinării a gigantului petrolier francez, care, pe fondul presiunilor politice de a impune taxe suplimentare și chiar de a naționaliza compania, a plafonat prețurile la 1,99 euro pentru litrul de benzină și 2,09 euro pentru litrul de motorină în Franța, până pe 7 aprilie.

Aceste plafoane de preț, care se aplică celor 3.300 de benzinării ale TotalEnergies (o treime din totalul benzinăriilor din Franța), sunt semnificativ mai mici decât prețul mediu național (care duminică a fost de 2,307 euro pentru litrul de motorină și 2,014 euro pentru litrul de benzină).

Pe lângă acest gest promoțional, compania TotalEnergies a subliniat că aplică o ‘politică transparentă de prețuri, care constă în transferul prompt al oricăror fluctuații, atât în sus, cât și în jos, ale costurilor internaționale ale motorinei și benzinei’.

În cele 12% dintre benzinăriile care au rămas fără un anumit tip de combustibil nu sunt incluse și benzinăriile care comercializează un anumit tip de benzină, chiar dacă nu toate tipurile pe care le vând de obicei. De asemenea, nu sunt incluse nici benzinăriile care sunt închise, din motive care nu au legătură cu furnizarea de combustibil.

Guvernul francez a prezentat recent mai multe măsuri de ajutor specifice pentru a ajuta anumite grupuri (fermieri, pescari și cei care primesc subvenții energetice) să facă față creșterii prețurilor la combustibili, cu un preț de cost limitat, impactul măsurii fiind estimat la 130 de milioane de euro.

Cu toate acestea, executivul de la Paris a avertizat că nu poate implementa un plan masiv precum cel pus în aplicare în timpul crizei energetice declanșate de invazia Rusiei în Ucraina în 2022, având în vedere starea foarte precară a finanțelor publice, și că orice cheltuială suplimentară va fi însoțită de o reducere corespunzătoare a unei alte linii bugetare.