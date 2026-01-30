Nanu (Trezorerie): Intenția noastră este să reducem oferta de euroobligațiuni

Ministerul de Finanțe intenționează să scadă volumul emisiunilor de euroobligațiuni, profitând de finanțările externe din Planul Național de Redresare și Reziliență și programul european SAFE, care oferă împrumuturi avantajoase pe termen lung, a afirmat joi directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu.

‘Așteptăm cifra finală de deficit ca să ne facem practic planul exact, precis. Da, e adevărat că am comunicat cumva indicativ care ar putea să fie sumele pe care le avem în vedere. Intenția noastră este să reducem oferta de euroobligațiuni. Acesta este unul dintre motivele pentru care poate curba noastră în euro nu s-a ajustat atât de mult, faptul că eram un emitent foarte mare. Acum avem un context super bun prin faptul că beneficiem la finanțare externă de niște fonduri foarte ieftine, cu maturități foarte lungi, care ne oferă posibilitatea să emitem mai puțin pe piața euroobligațiunilor. Și aici vorbesc de împrumuturile din PNRR și cele de pe SAFE (programul european SAFE – Security Action For Europe – n.r). Așteptările noastre sunt că pe aceste două programe, inclusiv sumele din prefinanțare, o să tragem sume importante, undeva în jurul a șase miliarde de euro’, a declarat Ștefan Nanu, prezent la deschiderea oficială a ședinței de tranzacționare cu ocazia listării la BVB titlurilor de stat Fidelis, emise de Ministerul Finanțelor.

Întrebat de jurnaliști despre emiterea de obligațiuni verzi, el a menționat că aceasta depinde de cheltuielile verzi din buget și de modul în care sunt acoperite acestea de alte finanțări.

De asemenea, referitor la obligațiunile de tip samurai. Ștefan Nanu a precizat că acesta este un proiect amânat de pe anul trecut, pe anul acesta. MF păstrează legătura cu sindicatul de intermediere și aceste titluri ar putea fi emise în 2026.

Conform unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat de Ministerul Finanțelor, planul anual de finanțare previzionat pentru 2026 este de aproximativ 265-275 miliarde lei, care să acopere un nivel al deficitului bugetar între 6% și 6,4% din PIB și refinanțarea datoriei publice scadente, iar din punct de vedere al surselor de finanțare se estimează contractarea de datorie publică de pe piața internă de aproximativ 160-170 miliarde lei și de pe piața externă de aproximativ 21 miliarde euro.

Potrivit Ministerului Finanțelor, volumul estimat pe piața externă urmează să fie asigurat prin emisiuni de euroobligațiuni în sumă de 10 miliarde euro, restul fiind sume estimate a fi atrase prin împrumuturi în cadrul programelor PNRR, SAFE, împrumuturi de la instituții financiare internaționale și plasamente private. Totodată, în cursul anului 2026 vor mai ajunge la maturitate euroobligațiuni în valoare de aproximativ 3,25 miliarde euro.