Nazare: Raportul FMI confirmă că pachetul nostru de reforme este vital pentru România și credibil pentru parteneri

Sinteza concluziilor comitetului director al Fondului Monetar Internațional confirmă faptul că măsurile ample adoptate de autoritățile române reprezintă o etapă esențială pentru restabilirea sustenabilității finanțelor publice, potrivit reprezentanților Ministerului Finanțelor.

Totodată, în opinia acestora, concluziile FMI atestă faptul că România a adoptat o direcție corectă și îmbunătățită în ceea ce privește gestionarea macroeconomică, iar angajamentul ferm pentru reforme este recunoscut la nivel internațional.

‘Raportul FMI confirmă că pachetul nostru de reforme este în același timp vital pentru România și credibil pentru partenerii noștri. Suntem pe o direcție îmbunătățită semnificativ, iar misiunea FMI recunoaște asumarea responsabilității și determinarea Guvernului României de a implementa reforme consistente. Prioritatea noastră rămâne reconstrucția unei economii sănătoase și reziliente, iar această confirmare ne consolidează încrederea ca vom atinge țintele de deficit și că vom asigura o creștere sustenabilă’, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, citat într-un comunicat al MF.

Potrivit sursei citate, FMI recunoaște importanța pachetului de reforme fiscal-bugetare pentru perioada 2025-2026 și menționează faptul că măsurile adoptate sunt un pas necesar în procesul de diminuare a deficitelor gemene.

‘Consiliul Director al FMI a subliniat că pachetul recent de reforme fiscale pentru 2025-2026 este esențial pentru refacerea sustenabilității fiscale și a încrederii piețelor în capacitatea de revenire a României. În acest context, FMI anticipează că economia națională va înregistra o creștere graduală de la 1,0% în 2025, la 1,4% anul viitor. Această creștere va fi sprijinită de investițiile finanțate prin fondurile Next Generation EU (NGEU), care vor compensa parțial moderarea consumului privat ca urmare a consolidării fiscale’, se mai arată în comunicat.

În ceea ce privește inflația, FMI anticipează că va coborî în intervalul de toleranță al Băncii Naționale a României (BNR) până la sfârșitul anului 2026. FMI a subliniat că abordarea prudentă a BNR este adecvată, iar reducerile ratei de politică monetara ar trebui reluate doar după ce creșterea salariilor și a prețurilor se temperează într-un mod susținut. Comitetul Director al FMI a remarcat, de asemenea, că o flexibilitate mai mare a cursului de schimb pe termen mediu ar spori reziliența la șocuri.

Ministerul de Finanțe mai precizează că FMI a recunoscut efectele pozitive ale reformelor structurale implementate de România, inclusiv cele menite sa asigure incluziunea pieței muncii, precum dezvoltarea educației timpurii pentru a sprijini părinții care lucrează, modernizarea formării profesionale și promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor.

‘Un alt aspect important subliniat în Raportul FMI este continuarea reformelor de guvernanță, inclusiv îmbunătățirea eficienței administrației publice și a predictibilității măsurilor adoptate de Guvern, pentru a consolida atractivitatea României pentru investiții. Ministerul Finanțelor rămâne hotărât să implementeze consecvent măsurile de consolidare fiscala necesare pentru reducerea deficitului bugetar și pentru asigurarea unei dezvoltări durabile și sustenabile a României’, se mai menționează în comunicat.

Board-ul Fondului Monetar Internațional solicită României un mix adecvat de politici și reforme structurale ambițioase pentru a sprijini creșterea, a restabili sustenabilitatea fiscală și a proteja stabilitatea financiară, potrivit raportului elaborat de instituția financiară internațională, în urma consultărilor de la București pe marginea Articolului IV.

‘Directorii executivi au salutat pachetul amplu de reforme fiscale pentru perioada 2025-2026, adoptat recent, care marchează un pas important în abordarea deficitelor gemene în creștere. Pe fondul unei consolidări fiscale ample necesare și cu riscuri înclinate în sens negativ, directorii au solicitat un mix adecvat de politici și reforme structurale ambițioase pentru a sprijini creșterea, a restabili sustenabilitatea fiscală și a proteja stabilitatea financiară’, se arată în documentul citat.

Directorii FMI au subliniat importanța executării complete a consolidării fiscale planificate în 2025-2026, urmată de ajustări suplimentare pe termen mediu pentru a consolida încrederea pieței și a asigura sustenabilitatea fiscală.

În opinia acestora, pentru a facilita o consolidare fiscală favorabilă creșterii și echității, reformele fiscale suplimentare pe termen mediu ar trebui să urmărească mobilizarea veniturilor și îmbunătățirea echității, consolidând în același timp stimulentele pentru muncă și păstrând atractivitatea pentru investițiile de capital.

‘Câțiva directori au recomandat prudență în aplicarea noilor măsuri fiscale, pentru a evita descurajarea suplimentară a cererii interne. Directorii au recomandat continuarea eforturilor în reformele structurale fiscale, inclusiv în managementul finanțelor publice, pentru a îmbunătăți guvernanța fiscală și eficiența cheltuielilor’, se mai arată în raport.

O misiune a FMI, condusă de Joong Shik Kang, a analizat în septembrie, la București, recentele evoluții ale economiei românești.

Echipa Fondului a avut întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a României, și alte agenții guvernamentale, precum și cu reprezentanți ai sectorului privat și ai organizațiilor neguvernamentale.

Consultările în baza Articolului IV constituie un exercițiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre. Scopul acestora este de a examina situația financiară și economică la nivel național și de a formula recomandări generale referitoare la politicile monetare, financiare și economice de urmat pentru asigurarea stabilității și a unei evoluții pozitive la nivelul economiei.

În prezent, România nu are în derulare un acord de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, însă instituția financiară evaluează anual evoluția economiei românești, în baza consultărilor pe Articolul IV.

În acest an a mai avut loc o misiune FMI la București, condusă tot de Joong Shik Kango, în perioada 3 – 7 februarie 2025.

Fondul Monetar Internațional previzionează că economia României va crește, în 2025, cu 1%, iar în 2026 cu 1,4%, estimări în scădere comparativ cu cele din primăvară, de 1,6% și, respectiv 2,8%.