Negrescu: Economia României depinde de resursele europene; avem un sold pozitiv în relația cu UE

Economia României depinde de resursele europene, nouă din zece investiții publice implicând fonduri europene, la un moment dat, a declarat, miercuri, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, la un eveniment de specialitate.

‘Fiecare euro aflat în pericol trebuie apărat pentru că economia României depinde de resursele europene. Nouă din zece investiții publice din România au implicat, la un moment dat, resurse europene. Peste 60% din investițiile publice din România au fost realizate cu banii europeni și dacă e să ne uităm inclusiv la creionarea bugetului național, vedem că suntem dependenți de aceste resurse europene pentru dezvoltarea României, și foarte corect s-a menționat, România s-a dezvoltat de la aderarea noastră la Uniunea Europeană până în prezent. Avem un sold pozitiv în relația cu Uniunea Europeană. Am primit peste o sută de miliarde de euro, am contribuit cu aproximativ 30 de miliarde de euro, un sold excepțional’, a spus Negrescu.

Potrivit acestuia, România trebuie să folosească oportunitățile fondurilor europene pentru dezvoltarea pe termen lung.

‘Avem această oportunitate pe care trebuie să o folosim și mai bine, nu doar pentru a atinge ținte, nu doar pentru a atinge procentaje de absorbție ci, mai ales, pentru a folosi oportunitățile europene pentru dezvoltarea pe termen lung a României în jurul unor proiecte viabile, unor proiecte mature și în perspectiva viitorului cadru financiar multianual. Este crucial deja să ne pregătim pentru acele competiții, să pregătim viitorul plan național și regional de parteneriat, să pregătim, inclusiv dintr-o perspectivă națională, un plan național de competitivitate. Dar pentru a face toate aceste lucruri, cu siguranță sunt decizii care trebuie să fie adoptate aici, la noi în țară și mai ales o metodă de lucru. O abordare. De multe ori, abordarea ne costă enorm și cred că avem nevoie de o regulă fermă, nu doar transpusă în lege, pentru că avem legi în acest sens’, a explicat vicepreședintele Parlamentului European.

În context, acesta a spus că, în urmă cu câțiva ani, a făcut o analiză cu privire la modul în care țara noastră se comportă vizavi de deciziile europene și a remarcat faptul că România este singurul stat din Uniunea Europeană care nu face studii de impact referitoare la acestea și că bulgarii aveau trei asemenea studii, la momentul respectiv.

‘Până și bulgarii aveau o capacitate suplimentară să analizeze deciziile europene. Este crucial acest lucru pentru a nu mai auzi oameni politici care se plâng toată ziua de Bruxelles și pentru a ne prezenta în dialogul purtat cu partenerii noștri europeni cu date certe, cu argumente viabile, cu opoziție fermă și, în sensul acesta, să ne asigurăm că deciziile și reglementările europene corespund și mediului economic și administrativ din România’, a menționat Negrescu.

Confederația patronală IMM România a lansat, miercuri, o nouă ediție a Cartei Albe a IMM-urilor, la sediul Băncii Naționale a României (BNR).

Realizat în prima jumătate a acestui an pe un eșantion reprezentativ la nivel național, ce cuprinde aproximativ 1.800 de întreprinderi mici și mijlocii din toate județele și domeniile de activitate, documentul oferă o radiografie detaliată a mediului antreprenorial autohton.

Carta analizează cu precădere raportarea IMM-urilor la teme fundamentale precum finanțarea activității, accesarea fondurilor europene și politicile de personal. În același timp, documentul conturează un portret-robot complex al antreprenorului tipic, al percepțiilor sale privind actualul context economic și al viziunii sale de viitor.