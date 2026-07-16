Negrescu: România este prinsă într-un blocaj politic, iar economia plătește pentru fiecare zi de incertitudine

România este prinsă într-un blocaj politic, iar economia plătește pentru fiecare zi de incertitudine, a declarat, miercuri, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, la un eveniment de specialitate.

‘Nu putem ignora realitățile într-un context politic și economic dificil. România este prinsă într-un blocaj politic, iar economia plătește pentru fiecare zi de incertitudine. Antreprenorii nu își pot suspenda, în ciuda acestui context, afacerile, până când partidele se hotărăsc cine, cum și cu cine guvernează. Firmele, în ciuda acestui context, și este o realitate, trebuie totuși să achite salariile, să plătească taxele, să plătească facturile. Și au și credite’, a arătat oficialul european.

În context, Negrescu susține că, în această perioadă, ar trebui să se discute mai mult de economie și mai puțin de funcții, despre cum se poate produce mai mult, mai bine.

‘Din nefericire, din nou, ni se explică permanent că trebuie să tăiem. Sigur, este necesar să reducem risipa, este necesar să gestionăm responsabil banii publici, dar nu putem construi o economie sustenabilă numai cu foarfeca în mână. Și știu că este ușor să folosim tot felul de comparații. Am remarcat în ultimele luni tot felul de expresii, tot felul de povești enunțate de oamenii politici. Și eu i-aș invita ca în loc să se joace cu lumina prin cămară și să consume curent degeaba, toți oamenii politici și în mod special guvernanții, ar trebui să ne spună cum au de gând să umple cămara, cum au de gând să plătească factura la energie și, mai ales, cum pot recupera timpul pierdut degeaba cu astfel de dispute politice. Știm cu toții că, la un moment dat, dacă te joci tot timpul cu întrerupătorul, riscul este ca becul acela să se ardă și atunci vom fi cu toții întuneric’, a afirmat Negrescu.

El consideră că oamenii politici ar trebui să se concentreze pe viitorul României, pe deblocarea investițiilor, pe relansarea consumului și pe reducerea poverii administrative impuse companiilor, în mod special firmelor mici și mijlocii.

‘Guvernarea înseamnă mai mult decât administrarea crizelor și împărțirea responsabilității. Înseamnă să oferi o direcție, să construiești încredere și să mobilizezi energiile unei țări. România are resurse, are antreprenori curajoși, are oameni competenți și are acces la fonduri europene. Ceea ce lipsește astăzi este un proiect economic coerent și un lider și capabil să îl pună în aplicare. Este timpul să trecem de la politica tăierilor la politica dezvoltării, de la improvizație la predictibilitate, de la justificări prea multe din partea tuturor, la rezultate și de la o Românie care încearcă să supraviețuiască de la o criză la alta, la o Românie care știe unde vrea să ajungă’, a subliniat vicepreședintele Parlamentului European.

Victor Negrescu a participat, la sediul Băncii Naționale a României (BNR), la lansarea celei de-a XXIV ediții a Cartei Albe a IMM-urilor, întocmite de Confederația patronală IMM România

Realizat în prima jumătate a acestui an pe un eșantion reprezentativ la nivel național, ce cuprinde aproximativ 1.800 de întreprinderi mici și mijlocii din toate județele și domeniile de activitate, documentul oferă o radiografie detaliată a mediului antreprenorial autohton.

Carta analizează cu precădere raportarea IMM-urilor la teme fundamentale precum finanțarea activității, accesarea fondurilor europene și politicile de personal. În același timp, documentul conturează un portret-robot complex al antreprenorului tipic, al percepțiilor sale privind actualul context economic și al viziunii sale de viitor.