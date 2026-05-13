Nica (ANAF): Lucrăm la o interfață nouă a SPV-ului, mai primitoare

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) lucrează la o interfață nouă a Spațiului Privat Virtual (SPV), mai primitoare și mai ușor de folosit, a anunțat, marți, președintele instituției, Adrian Nica, la evenimentul de lansare oficială a Asociației de Fiscalitate Internațională – IFA România.

‘Eu cred că în direcția digitalizării, în acest an, în ANAF o să vedeți foarte multe lucruri bune. Să știți că lucrăm la o interfață nouă a SPV-ului, mai primitoare, mai ușor de lucrat cu ea. Dacă nu o fi perfectă, să ne scrieți, că o îmbunătățim. Și tot aici, la SPV, să știți că îi rugăm pe toți experții contabili care n-au contract cu firmele pe care le reprezintă în relația cu noi în SPV să-și declare taxele. Este absolut ciudat să vezi în SPV un domn expert contabil care reprezintă un contribuabil, iar în e-factura nu există. Cred că, în primul rând, profesioniștii ar trebui să-și întocmească contracte și apoi să-și declare taxa. Apoi, în acest proces de digitalizare pe care ANAF l-a început, să facem pașii pe care noi îi considerăm prioritari. Uneori, ce considerați dumneavoastră prioritate nu este și la noi. Îmi pare rău pentru asta, dar fiecare entitate are planul și interesele ei’, le-a transmis Nica celor prezenți la eveniment.

Potrivit acestuia, ANAF are stabilit foarte clar ce trebuie să facă în proces de digitalizare în această etapă.

‘Noi, în această etapă de digitalizare, am stabilit foarte clar ceea ce ne propunem să facem. Să știți că este foarte greu să faci un chatbot la ANAF pe caiet de sarcini 2023. Astea sunt procedurile de licitație. La ANAF, dacă dorești să-ți cumperi o unealtă nouă, un server sau acces la o bază de date, trebuie să faci o licitație. Ca să faci o licitație, durează poate până pleci tu, și tot așa. Sunt și multe neajunsuri pe care știu că unii dintre dvs. nu le înțelegeți, pentru că nu ați lucrat aici. Sunt foarte multe activități pe care le desfășurăm în prezent și vrem să le îmbunătățim, deficitare, plecând de la modul în care am reglementat, și mă refer aici la asistență contribuabil, unde până primești un punct de vedere durează vreo trei-patru luni. De aceea, așa cum am spus mereu, vă încurajez să solicitați soluții fiscale, acorduri de preț în avans. Cred că, pe măsură ce numărul acordurilor de preț în avans va crește, se va îmbunătăți și calitatea actului de control în zona prețurilor de transfer’, a subliniat el.

Șeful ANAF a adăugat că se dorește digitalizarea întâlnirii cu contribuabilul.

‘Eu spun de fiecare dată: persoanele fizice plătesc la ANAF din total contribuții 3%, controalele aduc undeva la 0,6% din planul de încasări, restul ne dați dumneavoastră. 3,6% generează marile probleme ale ANAF-ului și marile discuții. Ce încercăm să facem? Încercăm să digitalizăm cât mai mult întâlnirea pe care o avem cu contribuabilul. După cum știți, în perioada următoare o să aveți posibilitatea ca discuțiile finale cu contribuabilii să le purtați inclusiv video. De asemenea, la nivelul ANAF, în următoarele două-trei luni o să dezvoltăm o parte de inteligență artificială pentru structurile de control, nu neapărat pentru a vă crea dumneavoastră probleme, ci pentru a uniformiza decizia, pentru a reuși să disciplinăm un aparat care în ultimii 30 de ani a lucrat fiecare în județul lui, în comuna lui, cu propria analiză de risc și cu propriile planuri. Nu e ușor să faci acest proces. Rezistența la schimbare este una ridicată. Când vorbim de globalizare, digitalizare, vorbim de informații noi, de tehnici noi’, a transmis Adrian Nica.

Evenimentul de lansare oficială a IFA România a avut loc marți în prezența unor reprezentanți ai autorităților publice, experți fiscali, antreprenori, economiști, consultanți și lideri din mediul de afaceri. IFA România este afiliată la International Fiscal Association (IFA Global), una dintre cele mai importante organizații internaționale dedicate fiscalității, cu sediul în Olanda.

IFA România își propune să devină o platformă independentă și neutră de dialog între autorități, mediul academic, consultanți fiscali, avocați, economiști, reprezentanți ai companiilor și specialiști din domeniul fiscalității internaționale, într-un context economic și fiscal aflat într-o continuă transformare.