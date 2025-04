Nickelodeon revine cu noi episoade și surprize în aprilie

Nickelodeon pregătește o lună plină de amuzament, cu noi episoade și evenimente speciale pentru cele mai așteptate seriale. De la aventurile haioase ale lui Patrick Star, până la momente zgomotoase cu familia Loud și aventurile personajelor din The Thundermans, toți membrii familiei sunt invitați să ia parte la și mai multă distracție.

The Thundermans Origins și The Thudermans Undersover – Supereroii continuă

Nickelodeon le oferă fanilor o nouă doză de acțiune alături de îndrăgita familie Thunderman. The Thundermans Undercover este continuă povestea familiei Thunderman, la câțiva ani după încheierea seriei originale. Phoebe și Max, acum adulți, revin în lumea supereroilor sub acoperire, confruntându-se cu noi provocări și misiuni periculoase. Serialul păstrează umorul și dinamica care i-au cucerit pe fani, aducând totodată un suflu nou poveștii.

Difuzare The Thundermans Undercover: Luni – vineri, până pe 18 aprilie, la ora 19:30

The Patrick Star Show – Noi episoade din universul lui Patrick!

Patrick revine cu și mai multe peripeții nebunești în The Patrick Star Show, unde imaginația sa debordantă creează cele mai neobișnuite scenarii. Fiecare episod este o incursiune haotică în mintea excentricului Patrick, unde orice idee, oricât de absurdă, devine realitate. Alături de familia sa plină de amuzament – sora sa excentrică Squidina, părinții săi iubitori, dar ușor dezorientați, Bunny și Cecil, și bunicul său morocănos, GrandPat – Patrick, transformă fiecare zi într-un spectacol plin de situații neașteptate.

Difuzare: Luni – vineri, între 21 și 25 aprilie, la ora 16:00.

Let’s Get Loud Stunt – Cele mai tari episoade cu familia Loud!

Aprilie aduce o explozie de energie cu Let’s Get Loud Stunt, un eveniment special dedicat The Loud House, The Really Loud House și The Casagrandes. Cei mici vor putea urmări aventurile haotice și amuzante ale lui Lincoln Loud și ale numeroasei sale familii, dar și poveștile pline de dinamism ale verișorilor săi din Casagrandes.

Difuzare: Luni – vineri, între 28 aprilie și 23 mai, la ora 18:00.

Luna aprilie la Nickelodeon aduce o explozie de distracție pentru întreaga familie, iar fiecare zi promite momente captivante și surprize de neratat.