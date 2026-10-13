Niculescu, după discuțiile cu partidele și grupurile parlamentare: Sunt optimist, toate opțiunile rămân în picioare

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a declarat, marți, după discuțiile cu reprezentații partidelor și grupurilor parlamentare privind formarea unui guvern că este ‘optimist’ și nu se gândește la posibilitatea unui eșec, menționând că toate opțiunile ‘rămân în picioare’, și anume un guvern politic, hibrid sau tehnocrat.

Niculescu a afirmat că este concentrat pe misiunea pe care o are, aceea de a forma un guvern și nu se gândește la ‘posibilitatea unui eșec’.

‘Discuțiile au fost despre formarea guvernului, dar au fost și despre programul de guvernare, despre ceea ce îi interesează pe români. Pe români îi interesează să aibă un guvern cu puteri depline care să se aplece asupra problemelor lor, care sunt numeroase. După cum știm, traversăm o criză politică de atâtea luni, o criză economică ce trebuie rezolvată, o criză socială pe care o simt din ce în ce mai mulți oameni. Toate aceste discuții au fost cu reprezentanții Parlamentului, am discutat cu ei și am repetat că este nevoie de acest guvern, care să se aplece asupra problemelor lor. Am discutat despre chestiuni mai tehnice, proiecte de lege, documente care pot fi adoptate, reforme care pot fi implementate, a fost o paletă foarte largă de discuții pe care am avut-o și vreau să le mulțumesc’, a declarat Niculescu la Parlament.

El a spus că, după negocierile cu partidele parlamentare, este optimist privind votul de învestire.

‘Toate opțiunile pe care le-am evocat și ieri rămân în picioare: guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic, sau un guvern tehnocrat. În ceea ce mă privește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun’, a susținut Niculescu.

Premierul desemnat a adăugat că trebuie să ia o hotărâre ‘destul de repede’ în ceea ce privește una dintre variante și că are discuții în fiecare zi, în acest sens, cu liderii partidelor politice.

El a menționat că, în cazul unui guvern tehnocrat, are deja o listă de nume de posibili miniștri.

‘Pentru un guvern tehnocrat am o listă pe care o putem prezenta chiar mâine, chiar astăzi, dar încă discuțiile sunt în curs. Despre Alexandru Nazare m-am mai exprimat pozitiv, nu o să o mai fac încă o dată, pentru că am spus deja toate calitățile pe care cred că le are. Evident, sunt oameni competenți care ar putea face parte dintr-un guvern tehnocrat. Orice nume v-aș spune acum, va da naștere la noi și noi discuții’, a susținut premierul desemnat.

Întrebat dacă ia în calcul să discute cu AUR sau S.O.S, el a răspuns: ‘Am discutat cu partide care și-au arătat deschiderea de a vota un astfel de guvern sau de a vota un guvern, fie că este politic, tehnic sau mixt. Partidul despre care vorbiți dumneavoastră a spus că nu are deschidere acum să voteze un guvern. Asta nu înseamnă că, odată ce voi fi învestit în funcție, nu voi veni în Parlament și nu le voi cere miniștrilor să vină în Parlament să stea de vorbă, conform responsabilităților instituționale, cu reprezentanții Parlamentului, pentru că ei sunt reprezentații poporului. Deci, va fi un semn de deschidere foarte firească, aș spune, față de această instituție extrem de reprezentativă pentru democrație care este Parlamentul. (…) Am tot respectul pentru votanții partidelor din România și va fi timp de discuție odată ce guvernul va fi învestit. Nu mai e chiar atât de mult timp, mă concentrez acum pe formarea guvernului’.

Niculescu a subliniat că nu se gândește la posibilitatea unui eșec.

‘Sunt concentrat pe misiunea pe care o am de a face un guvern, nu mă gândesc la posibilitatea unui eșec. (…) Am discuții în permanență cu liderii tuturor partidelor cu care am discutat deja, uneori sunt în spațiul public și ne vedeți și dumneavoastră, alteori sunt telefonice, dar, evident, negocierile sunt mereu în curs, pentru că partidele își dau seama la fel de bine ca dumneavoastră, la fel de bine ca mine, câtă nevoie este ca această țară să iasă din criză. Vorbim despre formarea unui guvern de care România are nevoie rapid, pentru că avem nevoie de rectificare bugetară, fără o rectificare bugetară o să avem probleme mari, foarte curând, cu funcționarea administrației, cu școlile, cu combustibilul pentru instituții, cu plata pe care o fac instituțiile statului către firmele private, cu plata unor facturi către primării. Sunt probleme extrem de concrete pe care fiecare dintre noi le simte, fiecare dintre dumneavoastră le va simți. E greu de explicat că nu reușim să formăm un guvern’, a transmis Niculescu.

Referitor la propunerea privind un acord între partide, Niculescu a spus: ‘Ieri am propus să existe o formă de acord între partidele care susțin învestirea acestui guvern, suntem în discuții, am văzut o reacție, probabil vor mai veni și altele, dar, cum ziceam, nicio negociere nu este terminată până nu este terminată, acordul este deschis pentru toată lumea’.